رئيس الاتحاد الجزائري يكشف عن تمديد عقد بلماضي

وقال زفيزف في حديث للإذاعة الجزائرية الجمعة "لم تُطرح مشكلة تجديد عقده مع المنتخب. سيبقى حتى كأس العالم 2026".

وفرض بلماضي الذي قاد الجزائر للتتويج بكأس أمم أفريقيا 2019، نفسه على رأس "ثعالب الصحراء" منذ توليه منصبه عام 2018. كما أشرف لاعب الوسط الدولي السابق قبل ذلك على منتخب قطر ونادي الدحيل.

وكان بلماضي (46 عاماً) ينوي ترك منصبه بعد مونديال قطر، لكن فشل الجزائر في التأهل عند الحاجز الأخير أمام الكاميرون بدّل حساباته.

وسيكون أمام بلماضي تحدي كأس أمم أفريقيا مطلع 2024 في كوت ديفوار، عقب مشاركة محبطة في النسخة الأخيرة في الكاميرون، بالإضافة إلى التأهل لكأس العالم 2026 الذي سيُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

