دي يونغ يعلن اعتزاله اللعب دولياً

وقال المدرب رونالد كومان في بيان للاتحاد الهولندي "تفاجأت نوعاً ما عندما هاتفني لوك بالأمس ليخبرني بأنه لم يعد متاحاً للمنتخب الهولندي".

وأضاف "لكنني أتفهم تفسيره بأنه يريد أن ينصب تركيزه بالكامل على أيندهوفن. سنفتقده داخل الملعب وفي التشكيلة."











