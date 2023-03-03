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كأس الاتحاد الإنكليزي
كرة القدم

دي يونغ يعلن اعتزاله اللعب دولياً

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أعلن المهاجم لوك دي يونغ (32 عاماً) اليوم الجمعة اعتزاله دولياً بعدما خاض 39 مباراة سجل خلالها 8 أهداف مع المنتخب الهولندي.

reuters

وقال المدرب رونالد كومان في بيان للاتحاد الهولندي "تفاجأت نوعاً ما عندما هاتفني لوك بالأمس ليخبرني بأنه لم يعد متاحاً للمنتخب الهولندي". 

وأضاف "لكنني أتفهم تفسيره بأنه يريد أن ينصب تركيزه بالكامل على أيندهوفن. سنفتقده داخل الملعب وفي التشكيلة."


         
  
  
                
 

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