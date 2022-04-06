دي فري يكسب نزاعه القضائي مع وكيل أعماله السابق

ودخل الهولندي البالغ 30 عاماً في نزاع قضائي مع شركة "سبورتس مانجمينت غروب" التي أدارت أعماله لفترة طويلة، بعدما رفع دعوى عليها أمام محكمة أمستردام في شباط/فبراير، مدّعياً أنه لم يحصل على كامل حقوقه من صفقة انتقاله من لاتسيو إلى إنتر.

واتهم دي فري الشركة بانتهاك التزامات الإفصاح عن التفاصيل خلال عملية المفاوضات مع إنتر الذي أراد أن يدفع للهولندي راتباً أعلى مما يتقاضاه حالياً بحسب ما أفاد لاعب فينورد روتردام السابق، لكنه لم يحصل في النهاية سوى على مبلغ إجمالي قدره 37.5 مليون يورو كراتب عن الأعوام الخمسة في عقده مع بطل الدوري الإيطالي للموسم الماضي.

وكشفت المحكمة أنه خلال عملية الانتقال "كانت أس أي جي تتفاوض فقط نيابة عن إنتر، كما هو مذكور في اتفاق مع دي فري".

لكن المحكمة رأت "أن أس أي جي كانت تتفاوض أيضاً نيابة عن دي فري" في الوقت ذاته.

وتلقت الشركة عمولة قدرها 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كبدل انتقال، من دون أن تفصح عن ذلك لدي فري بحسب ما أفاد الأخير.

في بيانها الأربعاء، قالت المحكمة "إذا كان الأمر كذلك، فإن القانون ينص على ضرورة أن تكون هناك شفافية بشأن الاتفاقات، لاسيما إذا كانت هناك مصلحة ذاتية للوسيط (أس أي جي) وانترناسيونالي (إنتر)".

وأضافت "تلقت أس أي جي عمولة (كبيرة)، وبالتالي كان عليها التزام بالإفصاح"، كاشفة بأن الشركة لم تذكر أيضاً أنها تلقت مليوني يورو كتعويض إضافي، وبأنها ستتلقى 7.5 بالمئة من القيمة المحتملة لبدل الانتقال.

ورأت أنه حتى لو أخبرت أس أي جي اللاعب الهولندي بشأن العمولة البالغة 7.5 مليون يورو "فإنها رغم ذلك لم تمتثل بالتزام الإفصاح"، مضيفة "قررت المحكمة بالتالي منح دي فري 50 بالمئة (4.5 مليون يورو) مما حصلت عليه أس أي جي من صفقة الانتقال بين دي فري وإنتر".