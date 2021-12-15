English
العربية
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
كرة القدم

دييغو ألونسو مدرباً جديداً لمنتخب الأوروغواي

من قبل

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم تعيين المدرب المحلي دييغو ألونسو للإشراف على المنتخب الوطني خلفاً لاوسكار تاباريز الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي.

REUTERS

وقال الاتحاد في بيان رسمي "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد تعيين دييغو ألونسو مدربا جديداً لمنتخب الأوروغواي".

ولم يكشف الاتحاد عن مدة العقد لكن وسائل اعلام محلية أشارت إلى عقد أولي حتى نهاية تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب الأوروغواي المركز السابع قبل أربع جولات من نهاية التصفيات علماً بأن المنتخبات الأربعة الاوائل تتأهل مباشرة في حين يخوض الخامس الملحق الدولي ضد ممثل آسيا. 

وسبق لألونسو (46 عاماً) الذي دافع عن ألوان الأوروغواي في مباريات قليلة، أن أشرف على تدريب ناديي بينارول وبيلا فيستا المحليين لفترة وجيزة قبل تولي مهمة تدريب إنتر ميامي في الدوري الأميركي. 
 

المنتخب الأوروغواياني كأس العالم FIFA قطر 2022™ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق إمبراطورية beIN حاضرة دائماً ب
اقرأ
إمبراطورية beIN حاضرة دائماً بتغطياتها الاستثنائية
التالي

آخر الأحداث

>