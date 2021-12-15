دييغو ألونسو مدرباً جديداً لمنتخب الأوروغواي

وقال الاتحاد في بيان رسمي "قررت اللجنة التنفيذية في الاتحاد تعيين دييغو ألونسو مدربا جديداً لمنتخب الأوروغواي".

ولم يكشف الاتحاد عن مدة العقد لكن وسائل اعلام محلية أشارت إلى عقد أولي حتى نهاية تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويحتل منتخب الأوروغواي المركز السابع قبل أربع جولات من نهاية التصفيات علماً بأن المنتخبات الأربعة الاوائل تتأهل مباشرة في حين يخوض الخامس الملحق الدولي ضد ممثل آسيا.

وسبق لألونسو (46 عاماً) الذي دافع عن ألوان الأوروغواي في مباريات قليلة، أن أشرف على تدريب ناديي بينارول وبيلا فيستا المحليين لفترة وجيزة قبل تولي مهمة تدريب إنتر ميامي في الدوري الأميركي.

