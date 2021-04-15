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كرة القدم

ديفينسا خوستيكا بطلاً لـ"ريكوبا سودأميريكانا" على حساب بالميراس

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توّج فريق ديفينسا خوستيكا الأرجنتيني بطلاً لـ"ريكوبا سودأميريكانا" فجر الخميس عقب فوزه على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء مواجهة العودة بنفس نتيجة الذهاب.

REUTERS

وبعد أن فاز بالميراس في ملعب نوربيرتو طوماغيلو في بيونس أيرس ذهاباً على ديفينسا خوستيكا 2-1، انهزم الفريق المتوج بكوبا ليبرتادوريس على أرضه أمام الفريق الحائز على لقب كوبا سود أمريكانا بذات النتيجة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أعطت التفوّق للفريق الأرجنتيني. 

وعلى أرضية ملعب براخو أنتاريخا في ساوباولو، افتتح رافائيل فيغا التسجيل لبالميراس في الدقيقة 22 من ركلة جزاء ثم أدرك براين روميرو التعادل للضيوف في الدقيقة 30 ثم منح مارسيلو بينيتيز فريقه فرصة لعب ركلات الترجيح بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90. 

وتقام مواجهة ريكوبا سودأمريكانا (مباراة السوبر) بين بطل كوبا ليبرتادوريس والمتوج بلقب كوبا سودأمريكانا. 


 

​كوبا سود أمريكانا بالميراس كوبا ليبرتادوريس ديفينسا خوستيكا
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