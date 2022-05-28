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ديشان: "بقاء مبابي في باريس سان جيرمان إيجابي لكرة القدم الفرنسية"

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رأى مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان السبت أنّ قرار مواطنه المهاجم الدولي كيليان مبابي في البقاء مع باريس سان جيرمان بدلاً من الانتقال إلى ريال مدريد الاسباني، أمر إيجابي لكرة القدم الفرنسية.

Reuters


وكان مبابي اتخذ السبت الماضي قرار البقاء في باريس بتجديده العقد لثلاث سنوات إضافية.

وقال ديشان (53 عامًا) على هامش تدريبات أبطال العالم قبل مبارياتهم في دوري الأمم الأوروبية إنّه لن يدخل في هذا النقاش، معتبرًا أنّ "هذا خياره".

وتابع: "بقاء كيليان في الدوري الفرنسي هو أمر جيد جدًا جدًا لكرة القدم الفرنسية ولتسليط الضوء على الدوري الفرنسي في الخارج. إنه فرنسي وهو متعلّق (بناديه)".

وأردف بطل العالم عام 1998: "هدف باريس مثل ستة أو سبعة أندية كبرى أخرى، أن يكون بطلاً في بلده والتتويج بدوري الأبطال".

ورأى ديشان أنّ أمام النجم البالغ 23 عامًا الوقت من أجل الانتقال إلى الخارج لاحقًا في مسيرته.

قال في هذا الصدد: "الرحيل هو احتمال ولكن نتحدث عن لاعب صغير. سيشعر يومًا ربما أنه حان الوقت للانتقال إلى الخارج حتى ولو أن هذا الأمر ليس إلزاميًا نظرًا لجودة الدوري الفرنسي".

وتابع: "في عصر آخر، كانت الثقافة مختلفة حتمًا وكان هناك تفاوت (في المستوى). بينما اليوم، إذا نظرتم إلى هرم البطولات الكبرى، فليس كما كان قبل عشر سنوات"، مضيفًا "فكرة عدم الاحتراف في الخارج لا تمنع من تحقيق أشياء عظيمة والاستمرار في النمو".

ديشان باريس سان جيرمان كيليان مبابي
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