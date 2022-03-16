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دورتموند يُشعل الصراع مع بايرن

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أشعل بوروسيا دورتموند الصراع مع غريمه بايرن ميونيخ على لقب الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بفوزه القاتل على مضيفه ماينتس 1-صفر الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامسة والعشرين.

Reuters

وبعد تعثر بايرن السبت أمام مضيفه هوفنهايم بالتعادل 1-1، قلص دورتموند الفارق الذي يفصله عن غريمه البافاري إلى سبع نقاط بفوزه على ضيفه أرمينيا بيليفيلد 1-صفر، ثم حصل اليوم الأربعاء على فرصة تقليص الفارق الى أربع نقاط واستثمرها بفضل البلجيكي أكسل فيتسل الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة المؤجلة بسبب كثرة الإصابات بفيروس كورونا في صفوف المضيف في الدقيقة 87.

وهذا الهدف أدخل دورتموند بقوة في الصراع مع بايرن، لاسيما أن الفريقين سيتواجهان على "أليانز أرينا" في 23 نيسان/أبريل ضمن المرحلة الحادية والثلاثين.
 

ماينتس بوروسيا دورتموند بايرن ميونيخ
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