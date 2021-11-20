دورتموند يُسقط شتوتغارت ويضيّق الخناق على بايرن ميونيخ



ودخل دورتموند الذي لا يزال محروماً من خدمات نجمه النروجي إيرلينغ هالاند وهو يضع الفوز نصب عينيه ليخطف النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلى 27 نقطة، مقلصاً الفارق إلى نقطة واحدة مع بايرن المتصدر الذي مني الجمعة بخسارته الثانية هذا الموسم أمام أوغسبورغ 1-2 أيضاً.



ويدين دورتموند بالفوز للهولندي دونييل مالين (56) وقائده ماركو رويس (85)، فيما أحرز روبيرتو ماسيمو هدف شتوتغارت الوحيد في الدقيقة 63.



وبهذا الفوز، عاد دورتموند إلى سكة الانتصارات بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام لايبزيغ 2-1، فيما مني شتوتغارت برابع خسارة على التوالي وبقي في المركز السادس عشر مع عشر نقاط.



وقال مدافع دورتموند ماتس هوميلس لشبكة "سكاي" الرياضية بعد المباراة "لم نتألق حقاً، لكننا قاتلنا، كانت خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح".



ليفركوزن رابعاً



وفي مباراة أخرى، نجح باير ليفركوزن بالارتقاء إلى المركز الرابع بفوزه على بوخوم بهدف نظيف سجله الفرنسي أمين عدلي في الدقيقة الثالثة من المباراة.



وهذا الفوز هو الأول لليفركوزن في آخر خمس مباريات، وبالتالي رفع رصيده إلى 21 نقطة، فيما بقي بوخوم في المركز الثاني عشر مع 13 نقطة.



وفي مباريات أخرى، عمّق بوروسيا مونشنغلادباخ جراح ضيفه غرويتر فورث برباعية نظيفة تناوب على تسجيلها يوناس هوفمان (10 و58)، فلوريان نوهوس (29)، والفرنسي الحسن بليا (44).



وبهذا الفوز، رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما بقي غرويتر فورث في المركز الثامن عشر بقعر الترتيب مع نقطة يتيمة.



من جهة أخرى، مني لايبزيغ بخسارته جديدة وهذه المرة أمام مضيفه هوفنهايم صفر-2.



ولا يزال لايبزيغ بعيداً عن فرق المقدمة في المركز السادس مع 18 نقطة، فيما حسّن هوفنهايم مركزه ثامناً مع 17 نقطة.

كما تعادل أرمينيا بيليفيلد مع فولفسبورغ بهدفين لكل منهما.