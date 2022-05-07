دورتموند يعود إلى سكة الانتصارات وليفركوزن يضمن تأهله إلى دوري الأبطال

ورفع دورتموند الضامن في وقت سابق تأهله إلى المسابقة القارية الأم مع بايرن ميونيخ البطل الذي يستقبل شتوتغارت الأحد، رصيده في المركز الثاني إلى 66 نقطة، متقدماً بفارق 5 نقاط عن ليفركوزن الثالث.

في المقابل، مُنيت آمال فرايبورغ الرابع مع 55 نقطة بإحكام قبضته على المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال بخيبة أمل كبيرة إثر خسارته على أرضه أمام أونيون برلين 1-4، ليبقى في مرمى نيران لايبزيغ الذي يتأخر عنه بفارق نقطة ويستقبل الأحد أوغسبورغ في مسعاه لانتزاع آخر المقاعد منه تعويضاً لخروجه المخيب من نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" منتصف الأسبوع.

براندت نجم دورتموند

وفرض يوليان براندت نفسه نجماً للمباراة، إذ سجل هدفي دورتموند في الدقيقتين 26 و72.

وأضاف فيليكس باسلاك الثالث في الدقيقة 77، ليقضي دورتموند على آمال غرويتر فورث الذي كان أدرك التعادل عبر جيسيك نغانكام (70).

وعاد فريق "الأصفر والأسود" إلى سكة الانتصارات بعدما مُني بخسارتين توالياً في المرحلتين الماضيتين أمام بايرن ميونيخ 1-3 وبوخوم 3-4.

ليفركوزن يضمن تأهله

على ملعب "بري زيرو أرينا" في هوفنهايم، حجز باير ليفركوزن مركزه في المسابقة القارية الأم بفضل مهاجمه التشيكي باتريك شيك الذي سجل هدفين (34 و76) من رباعية فريقة.

وأضاف الفرنسي موسى ديابي الثاني (73)، فيما اختتم الأرجنتيني لوكاس ألاريو المهرجان التهديفي (90).

وسجل لهوفنهايم الفرنسي جورجينيو روتر بعد تمريرة من النمساوي كريستوف باومغارتنر (22)، ليعود الأخير ويسجل الثاني (36).

أونيون برلين يصعق فرايبورغ

ولم يعد فرايبورغ يتحكم بقدره في صراعه على آخر مقعد في دوري الأبطال بعدما سقط برباعية أمام ضيفه أونيون برلين 1-4، تناوب على تسجيلها غريشا بروميل (11) والنمساوي كريستوفر تريمل (30) والسورينامي شيرالدو بيكر (41) والمجري أندرياس شافر (90).

وسجل للخاسر لوكاس هولر (59).

وفاز فولفسبورغ على مضيفه كولن 1-صفر، سجله يانيك غيرهارت (43).

وضمن المرحلة ذاتها، عاد ماينتس إلى الديار بفوز ثمين على مضيفه هيرتا برلين بهدفين لواحد.