دورتموند يصعد إلى الوصافة مؤقتاً

ورفع دورتموند الذي عوض خسارته في المرحلة السابقة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بهدف نظيف، رصيده إلى 15 نقطة، متساوياً مع فرايبورغ الفائز على مضيفه هرتا برلين 2-1، مع أفضلية الاهداف للأوّل، بانتظار مباراة باير ليفركوزن الرابع مع 13 نقطة أمام أرمينيا بيليفيلد الأحد.

تقدم دورتموند عبر البرتغالي رافايل غيريرو من ركلة جزاء (10)، وردّ الضيوف عبر السويسري أندي زكيري (35)، قبل أن يخطف يوليان برانت هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 51.



"عندما تفوز تشعر بالسعادة"

وقال برانت إن "المباراة كانت محتدمة بشكل لا يصدق"، مضيفاً "انزعجت قليلاً لأننا لم نتمكن من تسجيل الهدف الثالث، ولكن عندما تفوز تشعر بالسعادة".

وفاز دورتموند في مبارياته الثماني الأخيرة على أرضه في "بوندسليغا"، متجاوزاً انجاز موسم 2015-2016 تحت إدارة توماس توخل (7 مباريات)، علماً أن الفريق "الأصفر الأسود" حقق سلسلة أطول في عقر داره في عام 1994 مع 12 فوزاً.

دخل دورتموند المباراة منتشياً من فوزه القاري على سبورتينغ البرتغالي 1-صفر في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومن دون هالاند أيضاً.

وهدد غيريرو بعد ست دقائق من صافرة البداية مرمى المنافس بتسديدة من 40 ياردة مرت بمحاذاة القائم، قبل أن يفتتح التسجيل بعد 4 دقائق من ركلة جزاء إثر خطأ من لاعب أوغسبورغ الهولندي جيفري غويلوو على مواطنه المهاجم دونيل مالن.

وعاد غيريرو إلى الواجهة منفذاً ركلة ركنية تابعها العائد من الإصابة القائد ماركو رويس بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء مرت فوق المرمى (21).

أدرك الضيف التعادل عبر السويسري زكيري بتسديدة بقدمه اليسرى في قلب المرمى (35)، قبل أن يخطف دورتموند هدف الفوز والنقاط الثلاث مع بداية الشوط الثاني بفضل تسديدة برانت من خارج منطقة الجزاء بتمريرة من رويس (51).

فرايبورغ يواصل التألق

في برلين، افتتح فرايبورغ التسجيل في الدقيقة 17 بفضل النمساوي فيليب لينهارت، قبل أن يعادل المضيف عبر البولندي كريستوف بيونتيك في الدقيقة 70.

وخطف الضيف هدف الفوز بفضل نيلز بيترسن في الدقيقة 78.

وفي مباريات اخرى، فاز شتوتغارت على هوفنهايم 3-1، فيما خسر فولفسبورغ أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.

وكان فولسبورغ تصدر الترتيب في المراحل الثانية والثالثة والرابعة، وتشاركه مع بايرن ميونيخ المتصدر الحالي في الخامسة، علماً أن البافاري يلعب مع أينتراخت فرانكفورت الاحد.



الفوز الثاني تواليا للايبزيغ

وحقق لايبزيغ وصيف الموسم الماضي فوزه الثاني توالياً أمام ضيفه بوخوم 3-صفر.

وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث افتتح المهاجم البرتغالي أندري سيلفا التسجيل في الدقيقة 69 برأسية من ركلة ركنية من أول لمسة له للكرة بعد ثوانٍ من دخوله أرض الملعب بدلاً من الدنماركي يوسف بولسن، وأضاف المتألق الفرنسي كريستوفر نكونكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و78، رافعاً رصيده إلى 4 أهداف في "بوندسليغا" هذا الموسم.

وكان نكونكو سجل هدفين ومرر كرة حاسمة وتسبب بركلة جزاء في مباراة الفوز بسداسية نظيفة على هرتا برلين في المرحلة السابقة، كما سجل الهدف اليتيم لفريقه أمام كلوب بروج البلجيكي في الخسارة بنتيجة 1-2 في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.قال مدرب لايبزيغ الجديد الأميركي جيسي مارش متأسفاً "لو كنّا أكثر دقة وفعالية كان بإمكاننا أن نتقدم بأربعة اهداف قبل انتصاف المباراة".

وهو الفوز الثالث للايبزيغ هذا الموسم بعد بداية متعثرة شهدت خسارته ثلاث مباريات في المراحل الأربع الاولى، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع مؤقتا بانتظار مباراة ماينتس مع أونيون برلين الأحد، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

