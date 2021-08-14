دورتموند يستعد لمواجهة بايرن ميونيخ بخماسية أمام فرانكفورت

سجّل لدورتموند كل من قائده ماركو رويس (23)، البلجيكي ثورغان هازار (32)، النرويجي إرلينغ هالاند (34 و70) والأميركي جيوفاني رينا (58) بينما سجّل لفرانكفورت فيليكس باسلاك عن طريق الخطأ في مرمى فريقه دورتموند (27) والنرويجي المهاجم البديل ينس بيتر هوغي (87).

ويأمل دورتموند في أن يستهل الموسم بفوزه بلقب كأس السوبر ما سيشكّل له دفعة معنوية كبيرة، لكنه سيكون عليه تخطي عقبة العملاق البافاري بايرن ميونيخ الذي كان استهل مشواره في "البوندسليغا" بالتعادل أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-1 الجمعة.

وكان دورتموند خسر خلال فترة الإنتقالات الصيفية نجمه الإنكليزي جايدون سانشو المنتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، فيما عوّض رحيله بالتعاقد مع المهاجم الهولندي دونييل مالن قادماً من بي أس في أيندهوفن، ليكون الى جانب هالاند، رويس ورينا.

ويطمح دورتموند للذهاب أبعد من المركز الثالث الذي احتله الموسم الماضي خلف بايرن ميونيخ حامل اللقب ولايبزيغ وذلك تحت قيادة مدربه الجديد ماركو روزه الذي حلّ مكان إدين ترزيتش.

بدأ الفريق "الأصفر والأسود" على وقع تمريرة من هالاند إلى رويس الذي نجح في تسجيل هدفه الرقم 100 في الدوري بعد مرور 23 دقيقة.

سعى فرانكفورت إلى لجم الإنطلاقة القوية لوصيف بطل أوروبا 2013 وبعد مجهود من لاعبه الجديد رافايل سانتوس بوري، سجّل عبر النيران الصديقة بفضل باسلاك عن طريق الخطأ في مرمى فريقه بعد أربع دقائق.

ومرة جديدة مرر هالاند كرة حاسمة في الدقيقة 32 إلى البلجيكي هازار فاصطدمت تسديدته بحارس فرانكفورت كيفن تراب قبل أن تدخل الشباك، ليعود النرويجي ويتخلى عن دور الممرر ليسجل الهدف الثالث (34).

وتابع هالاند تألقه بالتمرير لرينا مسجلاً هدف فريقه الرابع (58)، قبل أن يظهر المهاجم سرعته وقوته من خلال مجهود فردي إثر تقدمه من منتصف الملعب وتسديدة داخل المرمى (70).

وسمح تراخي الدفاع من قبل أصحاب الارض لهوغ بتسجيل الهدف الثاني للضيوف قبل خمس دقائق من صافرة النهاية.

إبداع إضافي لهالاند

أثبت هالاند مرة جديدة علو كعبه بتسجيله هدفين وثلاث تمريرات حاسمة، ليسجّل النرويجي إبن الـ 21 عاماً هدفه الـ 62 في 61 مباراة، وذلك بعد تسجيله أهداف فريقه الثلاثة أمام فايسبادن من الدرجة الثالثة في كأس ألمانيا الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى خمسة اهداف وتمريرتين حاسمتين في مباراتين فقط.

وعن تألق هالاند، قال رويس "يجب أن نكون حذرين بعدم التفريط بالإشادة به، لكنه أثبت بأنه لاعب متكامل".

بدوره، قال مدرب الفريق روزه "إرلينغ لاعب جماعي مذهل، أظهر ذلك من خلال تمريراته الحاسمة وأهدافه".

شتوتغارت يُكرم فورث

وفي مباراة ثانية، أكرم شتوتغارت على ملعبه "مرسيدس بنز أرينا" وفادة ضيفه الوافد الجديد الى دوري الأضواء غرويتر فورث بفوزه عليه 5-1.

وتُعد هذه البداية إيجابية للفريق العريق في الكرة الألمانية وصاحب خمسة ألقاب في "البوندسليغا" كان آخرها في موسم 2006-2007 بقيادة المهاجم الدولي الألماني السابق ماريو غوميز، حيث أكدّ سعيه لتحقيق نتيجة أفضل من حلوله تاسعاً في الموسم الماضي.

سجّل أهداف شتوتغارت كل من الياباني واتارو إيندو (30)، فيليب كليمينت (36)، مارك أوليفر كيمبف (55 و76) والمهاجم المغربي الأصل حمادي الغديوي (61)، فيما سجّل الهدف اليتيم للفريق الخاسر جايمي لويلينغ (90).

وفي مباريات أخرى، اكتفى باير ليفركوزن بالتعادل أمام مضيفه أونيون برلين 1-1.

وافتتح صاحب الأرض التسجيل بفضل النيجيري تايوو أيونيي بعد 7 دقائق من صافرة البداية، وعادل للضيف الفرنسي موسى ديابي (12).

وفاز هوفنهايم برباعية نظيفة على أوغسبورغ، وفولفسبورغ على بوخوم 1-صفر في مباراة شهدت طرد لاعب الاخير روبيرت تيشي في الدقيقة الرابعة.

وتعادل أرمينيا بيليفيلد مع ضيفه فرايبورغ من دون أهداف.



