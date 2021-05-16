دورتموند يحسم بطاقته إلى دوري الأبطال

ودخل دورتموند الى اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تتويجه الخميس بلقبه الخامس في مسابقة كأس ألمانيا بفوزه في النهائي على لايبزيغ 4-1، ثم واصل الأحد مسلسل انتصاراته المتتالية التي وصلت الى ستة في الدوري وثمانية بالمجمل.

وأفاد فريق المدرب إدين ترزيتش الذي سيترك منصبه في نهاية الموسم لصالح مدرب مونشنغلادباخ ماركو روزه، على أكمل وجه من خسارة ملاحقه أينتراخت فرانكفورت أمام شالكه 3-4 السبت كي يبتعد عن آخر فريق أسقطه بفارق أربع نقاط قبل مرحلة على نهاية الموسم الذي يختتمه على أرضه ضد باير ليفركوزن.

وافتتح دورتموند النتيجة في الدقيقة 23 بهدف للبرتغالي رافايل غيريرو بعد تمريرة من الإنكليزي جايدون سانشو الذي لعب دوراً أساسياً في حرمان لايبزيغ من لقبه الأول بتسجيله ثنائية في نهائي الكأس، على غرار الهداف النرويجي العائد من الإصابة إرلينغ هالاند.

ثم لعب سانشو دور الممرر مجدداً وساهم في توجيه ضربة شبه قاضية لماينتس بهدف ثانٍ سجله القائد ماركو رويس في الدقيقة 42.

وبقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 80 حين حسم دورتموند الفوز نهائياً بهدف ثالث سجله البديل جوليان براندت بعد تمريرة من هالاند، قبل أن يقلص ماينتس الفارق متأخراً بهدف السويدي روبن كويزون (1+90)

وبنقطة التعادل، ضمن فولفسبورغ أيضاً معقده في دوري الأبطال الموسم المقبل بتقدمه بفارق أربع نقاط عن أينتراخت فرانكفورت، لكنه تراجع من المركز الثالث الى الرابع بفارق الأهداف خلف دورتموند.