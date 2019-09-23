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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

دراسة اعتماد إجراء تبديلات مؤقتة في المباريات

من قبل

أفاد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" المكلف بسن القوانين المنظمة للعبة الشعبية الإثنين، أنه يبحث اعتماد تبديلات مؤقتة خلال المباريات بحال تعرض أحد اللاعبين لإصابة في الرأس.

Reuters

وقال متحدث باسم مجلس الاتحاد الدولي إن المنظمة الدولية ستجري نقاشات لتقييم وإدارة إصابات الرأس خلال المباريات.

ويعتمد هذا الإجراء في بعض مباريات رياضة الرغبي، بحال تعرض لاعب لضربة في الرأس تستوجب خضوعه لفحوص إضافية للتأكد مما إذا كان يعاني من إصابة خطرة. ويتيح خروج اللاعب لنحو عشر دقائق ودخول آخر بدلا منه، الفرصة لإجراء تقييم لوضعه الصحي، قبل أن يعود إلى أرض الملعب بحال نال موافقة الجهاز الطبي على ذلك.

وأوضح المتحدث باسم "إيفاب"، أن الأمر "يتطلب بعض الوقت قبل تحقيق تقدم ملموس نظراً إلى تعقيد المسألة. نريد أن نخصص ما يكفي من الوقت والخبرة للوصول إلى أفضل حل لكرة القدم".
 

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