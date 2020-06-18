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الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

خمس إصابات بفيروس كورونا في صفوف سان إتيان الفرنسي

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أعلن نادي سانت اتيان الفرنسي لكرة القدم الخميس تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، تعود ثلاثة منها للاعبين.

Reuters

وأفاد النادي في بيان أن الفحوص التي أجريت تحضيرا لاستئناف الفريق التمارين في الفترة المقبلة، "أظهرت خمس حالات إيجابية، بينها ثلاث في صفوف الفريق المحترف".

ولم يكشف النادي أسماء المصابين، لكنه أكد أنهم باتوا في عزل منزلي، وتتم متابعة حالتهم من قبل جهازه الطبي، مرجحا أن يكونوا قد التقطوا عدوى "كوفيد-19" خلال فترة الإغلاق.

وتوقفت منافسات الدوري الفرنسي اعتباراً من منتصف آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وفي أواخر نيسان/أبريل، اتخذت رابطة الدوري قرار إنهاء الموسم بشكل مبكر وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وبلغ سانت اتيان المباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا، حيث من المقرر أن يلاقي فريق العاصمة. 

وكانت المباراة مقررة في الرابع من نيسان/أبريل، لكنها أرجئت إلى موعد لم يحدد، يتوقع أن يكون في أواخر تموز/يوليو أو مطلع آب/أغسطس.                                   

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