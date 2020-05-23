حقائق ومعلومات ومنوعات رياضية مع beIN..رفّه معنا

لاحديث في عالم الرياضة يعلو فوق حديث فيروس كورونا ومستجداته المتواترة التي تتنوع بتنوع قرارات الدول ورؤيتها التقييمية لوضع انتشار الوباء داخلها، حيث تتأرجح انكلترا بين رغبة الجهات الرياضية المسؤولة في استئناف النشاط وخوف اللاعبين من العودة في ظل الظروف الحالية. وفي فرنسا بدأت الرابطة حرب المحاكم مع الأندية المتضررة من قرار إنهاء الدوري. وفي إسبانيا ما يزال الترقب للقرار الحكومي سيد الموقف بعد أن تم السماح للأندية بالتدريبات الجماعية. أمّا في ألمانيا تبدو الأمور أفضل بكثير لا سيما بعد إعطاء إشارة عودة البوندسليغا واسترجاع إيقاع المباريات بلا حدوث أية تطورات سلبية.

كأس الاتحاد الإنكليزي تحت سطوة الوقت

كشفت تقارير أن بطولة كأس الاتحاد الإنكليزي تواجه خطر الإلغاء في الموسم الحالي بسبب ضيق الوقت. المزيد.

خطوة انكليزية جريئة لتقليل المخاوف

كشفت تقارير إعلامية أن رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز طلبت من الأندية العودة إلى التدريبات الكاملة اعتباراً من الأسبوع المقبل. المزيد.

ثقة في استكمال الـ"بريميرليغ"

أبدى المدير التنفيذي للدوري الانكليزي الممتاز ريتشارد ماسترز الجمعة ثقته بإمكانية استئناف الموسم المعلّق بسبب فيروس كورونا المستجد في حزيران/يونيو المقبل، بعدما بدأ "مشروع الاستئناف" يكسب زخما كبيرا. المزيد.

في المكسيك، كورونا تقرر.. لا بطل!

وضعت رابطة الدوري المكسيكي لكرة القدم حداً لبطولة "كلاوسورا" الجمعة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد من دون تتويج أي بطل. المزيد.

في فرنسا.. الرابطة والأندية تدخل معترك القضاء

حققت رابطة محترفي كرة القدم الفرنسية فوزها الاول الجمعة على أندية ليون، أميان وتولوز المعترضة على إيقاف منافسات "ليغ 1" وحسم ترتيبها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. المزيد.

مستقبل كوتينيو في مهب الرياح

لم يلجأ نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى خيار شراء البرازيلي فيليبي كوتينيو المعار من برشلونة الاسباني، وفق ما أكده الرئيس التنفيذي للنادي البافاري كارل-هاينتس رومينيغيه الجمعة. المزيد.

البوندسليغا مستمرة وهرتا يثأر في دربي العاصمة

ثأر هرتا برلين لخسارته ذهابا أمام جاره الصاعد أونيون برلين وسحق ضيفه برباعية نظيفة، الجمعة في افتتاح المرحلة 27 من الدوري الالماني لكرة القدم. المزيد.

بعد ميسي يحلم بتدريب نيمار.. هل تتحول أحلام سيتيين إلى حقيقة؟

قال مدرب برشلونة كيكي سيتين في لقاء حصري مع قنواتنا إنّه يحلم بتدريب نيمار كما كشف عن اتفاقه مع ميسي على ضرورة الفوز بدوري أبطال أوروبا وأشار لتطورات حالة سواريز الصحية. المزيد.

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العملاق البافاري حامل اللقب لتعزيز موقعه في الصدارة أمام آينتراخت فرانكفورت!



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حدث في مثل هذا اليوم ٢٣ مايو

في مثل هذا اليوم من العام ٢٠٠١ وعلى أرضية ملعب سان سيرو الشهير بمدينة ميلانو الإيطالية، توّج بايرن ميونيخ الألماني بلقبه الرابع آنذاك في دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه في النهائي على فالنسيا الإسباني بركلات الترجيح ٥-٤ إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ١-١.

وفي ذات هذا اليوم من العام ١٩٨٤، رفع توتنهام هوتسبيرز الإنكليزي على أرضية ملعبه القديم "وايت هارت لاين" لقب كأس الاتحاد الأوروبي الذي يعرف باسم الدوري الأوروبي أو "يوروبا ليغ" حالياً للمرة الثانية والأخيرة في تاريخه حتى الآن، بعد تغلبه إياباً على أندرلخت البلجيكي بركلات الترجيح ٤-٣ إثر التعادل في مجموع لقاءي الذهاب والعودة (٢-٢).

هل تعلم؟

لا يختلف عارفان بتاريخ كرة القدم على أنّ الأسطورة البرازيلية رونالدو لويس نازاريو دي ليما المعروف اختصاراً باسم رونالدو والملقب بـ"الظاهرة"، أحد أبرز من أنجبتهم هذه الرياضة على مر العصور وقد يذهب البعض إلى أكثر من ذلك حيث يعتبرونه أفضل مهاجم وطأت قدماه الرقعة الخضراء.

غير أنّ كل ما سلف لم يشفع لفتى "السيليساو" المدلل والفائز بمونديالي ١٩٩٤ و٢٠٠٢ في تذوق حلاوة التتويج بدوري أبطال أوروبا التي تعتبر أقوى مسابقة كروية للأندية عالمياً، حيث أنّ الغريب يكمن في تقمصه أزياء ٥ أندية عملاقة توجت باللقب الأوروبي دون أن يحضى هو بشرف رفع اللقب معها.

ولعب رونالدو في بدايته في صفوف أيندهوفن االهولندي (توّج بلقب واحد) وبرشلونة الإسباني (٥ ألقاب) وإنتر ميلان الإيطالي (٣ ألقاب) ومن ثم جاره أي سي ميلان (٧ ألقاب) وأخيراً ريال مدريد (١٣ لقباً).. وفي مجموع ٢٩ لقباً حصدتها هذه الأندية لم يحالف "الظاهرة" الحظ في الفوز بأي منها، وهو ما يعدّ سوء حظ غريب للموهبة البرازيلية الفذة.