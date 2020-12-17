جوائز الفيفا - كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2020

من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 19:41 فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، بجائزة أفضل مدرب لعام 2020.