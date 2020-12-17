جوائز الفيفا - كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2020 من قبل beIN SPORTS December 17, 2020 19:41 فاز الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنكليزي، بجائزة أفضل مدرب لعام 2020. REUTERS ليفربول يورغن كلوب السابق جوائز الفيفا - كلوب يفوز بجائز اقرأ التالي جوائز الفيفا - كلوب يفوز بجائز اقرأ آخر الأحداث December 17, 2020 21:14 إرلينغ هولاند في حوار خاص مع beIN SPORTS December 17, 2020 20:36 ليفاندوفسكي ينال جائزة أفضل لاعب لعام 2020 December 17, 2020 19:41 كلوب يفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2020 December 17, 2020 19:35 هيونغ مين يفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في عام 2020 December 17, 2020 19:22 نوير ينال جائزة أفضل حارس مرمى في عام 2020 December 17, 2020 18:51 تشيفرين معجب بتحضيرات قطر لاستضافة المونديال December 17, 2020 18:31 رابطة الـ"بريمرليغ" ترفض مقترح رفع عدد التبديلات December 17, 2020 18:15 هالغريمسون وأحمد فتحي يتحدثان عن النهائي December 17, 2020 17:39 تشافي والهيدوس يتحدثان عن نهائي كأس أمير دولة قطر December 17, 2020 17:17 خطأ "اتحادي" يُبعد تشرين والوحدة عن كأس الاتحاد