جوائز الفيفا: الأميركية جيل إيليس أفضل مدربة

أحرزت جيل إليس مدربة المنتخب الأميركي جائزة أفضل مدربة لكرة القدم النسائية في العالم لعام 2019 خلال حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2019 للفيفا الاثنين في ميلانو.

وتفوقت إليس على الهولندية سارينا فيغمان مدربة هولندا وفيل نيفيل المدير الفني للمنتخب الإنكليزي.

ولعبت بطولة كأس العالم 2019 للسيدات في فرنسا دورا بارزا في تحديد هوية المدربين الثلاثة في القائمة النهائية للصراع على هذه الجائزة.

وتوجت الأمريكية جيل إليس بالجائزة بعد فوز المنتخب الأميركي بلقب مونديال 2019 في فرنسا لتكون المرة الثانية على التوالي التي تقود فيها الفريق للفوز باللقب العالمي وتصبح أول مدربة تحرز اللقب مرتين.

