تيباس لن يستسلم في سبيل إجراء مباريات خارج إسبانيا

وقال تيباس خلال لقائه وسائل الإعلام الدولية في مدريد: "إنّها مجرد لجنة، لا يزال يتعيّن عليهم المرور بمراحل مختلفة، لكننا لن نبقى ساكنين (...) سنشجب كلّ ما يحول دون تطوير البطولات الوطنية".

ولفت تيباس إلى أنّه تلقى بـ"سوء" معارضة لجنة "الشركاء" في الفيفا التي أكّدت الخميس موقف الاتحاد الدولي من محاولة إقامة مباريات من البطولة المحلية في الخارج.

وصادقت لجنة "الشركاء" في الفيفا على مبدأ "المباريات والمسابقات ذات النطاق الدولي"، فإنّه "يجب أن تقام المباريات الوطنية الرسمية على أراضي الاتحاد نفسه".

واعتبر تيباس أنّ: "ما يجب القيام به هو تنظيم إقامتها (المباريات)، عدد من الأوقات في السنة حيث يمكن خوض هذه البطولات الوطنية، على سبيل المثال، في الأسبوع الأخير من كانون الثاني/يناير في الولايات المتحدة الأميركية أو المملكة العربية السعودية أو في أيّ مكان... لم لا؟ ".

وتساءل رئيس "لا ليغا": "لماذا لا يُسمح لجماهيرنا في الولايات المتحدة مشاهدة مباراة مباشرة من الدوري الإسباني؟ يمكنهم القيام بذلك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وفي بطولة كرة القدم الأميركية... وبقية العالم، لا يمكنهم ذلك (...)".

وتابع: "لقد حدثت تغييرات كثيرة في (فيفا)، إنّهم أشخاص جدد، لكن بأفكار قديمة".



وكانت رابطة الدوري الإسباني سعت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لتنظيم مباراة في الدوري بين فياريال وأتلتيكو مدريد في ميامي الأميركية، لكن قاضياً إسبانياً أكّد قرار معارضة الاتحاد الإسباني لإقامتها خارج البلاد وأجهض المبادرة.

ومنذ ذلك الحين، تنتظر الرابطة قرار المحكمة (من المتوقع أن يصدر في الأسابيع المقبلة) بشأن مباراة جيرونا وبرشلونة، التي كان حاول إقامتها في ميامي أيضاً في كانون الثاني/يناير 2019، إمكانية تنظيم مباريات الدوري من عدمها في الخارج.

