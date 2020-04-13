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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تمديد تعليق الدوري العراقي حتى نهاية نيسان/أبريل

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قررت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم استمرار تعليق مسابقة الدوري حتى نهاية نيسان/أبريل الحالي، وذلك انسجاماً مع رسالة الاتحاد الدولي "فيفا" المتعلقة بالأوضاع الصحية في العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

beIN SPORTS

وذكرت الهيئة في بيان الاثنين "تماشياً مع رسالة الاتحاد الدولي (فيفا) المتعلقة بجائحة كورونا، والاجراءات المتخذة عالميا ازاؤها، قررت الهيئة الموقتة استمرار تعليق مسابقة الدوري الى 30 نيسان/أبريل الجاري وبانتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".

وواجه الموسم الكروي في العراق صعوبات حتى قبل تفشي فيروس "كوفيد-19"، إذ أوقف الدوري في تشرين الأول/أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات المطلبية الواسعة التي شهدتها بغداد ومحافظات الجنوب العراقي.

وفي شباط/فبراير الماضي، استؤنفت البطولة لكن بصيغة جديدة تعتمد نظام الدوري لمرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقاً (14 مباراة لكل فريق دون ذهاب وإياب، أي لقاء واحد بين كل فريقين بدلا من لقاءين)، بعد انسحاب طوعي لخمسة فرق ضمنت بقاءها في الموسم المقبل.

ثم اتخذ قرار تعليق الموسم اعتبارا من 11 آذار/مارس بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أحدث فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية حول العالم، وتسبب بإرجاء غالبيتها وحتى الى إلغاء بعضها.
 

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