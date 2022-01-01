English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
كرة القدم

تقرير: ساليرنيتانا ينجو من الإقصاء من الدوري الإيطالي

من قبل

نجا نادي ساليرنيتانا الإيطالي من الإقصاء من الدرجة الأولى عقب موافقة أمناء الفريق على عرض الاستحواذ المقدم من المالك الجديد دانييلي إيرفولينو، بحسب ما أفادت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" السبت.

Reuters


وجاء قبول العرض قبل الموعد النهائي في منتصف ليلة الجمعة والذي كان من شأنه أن يقصي النادي الموجود في ساليرنو، جنوب نابولي من الدرجة الأولى في حال عدم قبول أي عرض.

قال إيرفولينو (43 عاماً) مؤسس جامعة بيغاسوس أونلاين الإيطالية، في بيان نُشر في الصحيفة المحلية إنه "سيبذل قصارى جهده لإبقاء ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي".

وتابع: "أعلن بعاطفة كبيرة عن الاستحواذ على ساليرنيتانا 1919. تستحق ساليرنو وجماهير النادي فريقًا تنافسيًا" وأنّه يعتقد أنّ "مشروع إعادة إطلاق الفريق الذي نعده سيضمن التوازن والاستقرار للنادي".

وأدى قبول العرض إلى تمديد لفترة 45 يومًا من الوقت المتاح لتأمين صفقة نهائية، مما يضمن استمرار ساليرنيتانا في اللعب في الدرجة الأولى حتى منتصف شباط/فبراير المقبل.

وبعد صعوده إلى دوري النخبة هذا الموسم، ارتكب ساليرنيتانا مخالفة لقواعد الاتحاد المحلي للعبة كون النادي كان مملوكًا بالشراكة من قبل رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.

وبحسب قواعد الاتحاد المحلي، لا يمكن أن يلعب ناديان تحت نفس الملكية في الدرجة ذاتها لذا منح ساليرنيتانا مهلة ستة أشهر للامتثال إلى اللوائح.

وتمّ تعيين أمناء في حزيران/يونيو لتنظيم بيع النادي بحلول 31 كانون الأوّل/ديسمبر، لكنهم طالبوا الشهر الماضي بموعد نهائي جديد على خلفية عدم حصولهم على عروض جيدة. غير أن رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا حذّر في حينها بأنه "سيتم استبعاده من دوري الدرجة الأولى الإيطالي" في حال لم يتمكن النادي من تلبية هذا الشرط في نهاية 2021.

الدوري الإيطالي ساليرنيتانا
السابق عام استثنائي للنجم الإيطالي جو
اقرأ
عام استثنائي للنجم الإيطالي جورجينيو
التالي حصاد 2021: الكرة الإفريقية تشه
اقرأ
حصاد 2021: الكرة الإفريقية تشهد عاماً حافلاً مع انتخاب إدارة جديدة

آخر الأحداث

>