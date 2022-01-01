تقرير: ساليرنيتانا ينجو من الإقصاء من الدوري الإيطالي



وجاء قبول العرض قبل الموعد النهائي في منتصف ليلة الجمعة والذي كان من شأنه أن يقصي النادي الموجود في ساليرنو، جنوب نابولي من الدرجة الأولى في حال عدم قبول أي عرض.



قال إيرفولينو (43 عاماً) مؤسس جامعة بيغاسوس أونلاين الإيطالية، في بيان نُشر في الصحيفة المحلية إنه "سيبذل قصارى جهده لإبقاء ساليرنيتانا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي".



وتابع: "أعلن بعاطفة كبيرة عن الاستحواذ على ساليرنيتانا 1919. تستحق ساليرنو وجماهير النادي فريقًا تنافسيًا" وأنّه يعتقد أنّ "مشروع إعادة إطلاق الفريق الذي نعده سيضمن التوازن والاستقرار للنادي".



وأدى قبول العرض إلى تمديد لفترة 45 يومًا من الوقت المتاح لتأمين صفقة نهائية، مما يضمن استمرار ساليرنيتانا في اللعب في الدرجة الأولى حتى منتصف شباط/فبراير المقبل.



وبعد صعوده إلى دوري النخبة هذا الموسم، ارتكب ساليرنيتانا مخالفة لقواعد الاتحاد المحلي للعبة كون النادي كان مملوكًا بالشراكة من قبل رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو.



وبحسب قواعد الاتحاد المحلي، لا يمكن أن يلعب ناديان تحت نفس الملكية في الدرجة ذاتها لذا منح ساليرنيتانا مهلة ستة أشهر للامتثال إلى اللوائح.

وتمّ تعيين أمناء في حزيران/يونيو لتنظيم بيع النادي بحلول 31 كانون الأوّل/ديسمبر، لكنهم طالبوا الشهر الماضي بموعد نهائي جديد على خلفية عدم حصولهم على عروض جيدة. غير أن رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا حذّر في حينها بأنه "سيتم استبعاده من دوري الدرجة الأولى الإيطالي" في حال لم يتمكن النادي من تلبية هذا الشرط في نهاية 2021.