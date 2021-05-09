تعادل متأخر لاينتراخت فرانكفورت

وسدد كريم أونيسيو كرة منخفضة في المرمى بعد 11 دقيقة ليمنح ماينتس التقدم أمام أينتراخت الذي قدم أداء متواضعاً.

ولم يشكل صاحب الأرض خطورة وانتظر حتى النهاية ليدرك التعادل عندما ارتدت تسديدة الأسترالي هروستيتش إليه وهو على الأرض ليضعها من فوق الحارس.

وتراجع أينتراخت إلى المركز الخامس برصيد 57 نقطة متأخرا بنقطة واحدة عن بوروسيا دورتموند.

وكان بايرن ميونيخ حصد لقبه التاسع على التوالي في الدوري الألماني أمس.

وكان بيليفيلد تعادل سلباً مع مضيفه هرتا برلين في وقت لاحق، علماً أن الأخير يحتل المركز الرابع عشر (31) ويدخل في سباق تفادي اللحاق بشالكه صاحب المركز الأخير إلى الدرجة الثانية.

وفي مباراة أخرى عمق فرايبورغ جراح مضيفه كولن عندما تغلب عليه 4-1.

وسجل نيلس بيترسن (18) والبوسني إرمدين ديميروفيتش (20) والايطالي فينتشنسو غريفو (90+3) والفرنسي جوناثان شميد (90+6) أهداف فرايبورغ، والسويدي سيباستيان أندرسون (49) هدف كولن.

وأخمد فرايبورغ صحوة كولن المتأخرة في سعيه إلى تفادي الهبوط فألحق به الخسارة السابعة عشرة هذا الموسم والأول بعد فوزين متتاليين، فتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز السابع عشر بفارق نقطتين خلف كلّ من بيليفيلد وفيردر بريمن وهرتا برلين.

