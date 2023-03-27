تعادل أنغولا وغانا يخلط أوراق المجموعة الخامسة

انتهت مباراة أنغولا وضيفتها غانا بالتعادل 1-1 اليوم الإثنين ضمن المرحلة الرابعة من مباريات المجموعة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المقررة في كوت ديفوار.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف لوكاس جواو من ركلة جزاء (51) قبل أن يدرك بوكاري التعادل لصالح غانا (72).

وعوضت أنغولا خسارتها في الجولة الفائتة أمام غانا بنتيجة هدف دون مقابل لتبقي في دائرة الصراع على التأهل.

وصار رصيد غانا 8 نقاط في الصدارة دون خسارة بفوزين وتعادلين بينما رفعت أنغولا رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثالث.

وتملك جمهورية أفريقيا الوسطى الحظوظ بالتأهل بعد فوزها على مدغشقر 2-0 إذ صعدت إلى المركز الثاني بسبع نقاط فيما تتذيل مدغشقر المجموعة بنقطة.