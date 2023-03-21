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تصفيات كأس أوروبا 2024: تعيين دي بروين قائدًا جديدًا لبلجيكا

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أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم الثلاثاء أن مدربه الجديد الإيطالي-الألماني دومينيكو تيديسكو اختار نجم مانشستر سيتي الإنكليزي كيفن دي بروين قائدًا جديدًا للشياطين الحمر خلفا لنجم ريال مدريد الإسباني إدين هازار المعتزل عقب كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وفضَّل تيديسكو صانع ألعاب مانشستر سيتي على مهاجم إنتر ميلان الإيطالي روميلو لوكاكو الذي كان مرشّحًا أيضًا لحمل الشارة.

وقال دي بروين في تصريح لقناة "آر تي إل" "إنه شرف لي أن يتمّ تعييني (قائدًا) وأن أمثّل البلاد بهذه الطريقة. عمري 32 عامًا تقريبًا. لم أفكر أبدًا في التوقف (عن الدفاع على ألوان المنتخب الوطني). أعتقد أنه لا يزال بإمكاني تقديم شيء ما ومساعدة الشباب".

وخاض دي بروين 97 مباراة دولية سجّل خلالها 25 هدفًا مع 46 تمريرة حاسمة. تعرّض لانتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام البلجيكية بعد كأس العالم FIFA قطر 2022™ لعدم ظهوره بالمستوى المأمول.

وعلّق دي بروين قائلاً "رغم أنني قدّمت كل شيء ولكني لم أكن جيدًا بما يكفي".

وتبدأ بلجيكا التي خرجت من الدور الأول لمونديال قطر، مشوارها في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 الجمعة برحلة إلى السويد.
                  

المنتخب البلجيكي كيفن دي بروين كأس العالم FIFA قطر 2022™ الاتحاد البلجيكي لكرة القدم
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