تصفيات كأس آسيا 2023: فوز فلسطين والبحرين والأردن افتتاحاً وخسارة الكويت

ويتنافس 24 منتخبًا على 11 بطاقة متبقية مؤهلة إلى البطولة القارية بعد أن ضمن 13 التواجد في النهائيات.

وتمّ تقسيم منتخبات الدور الثالث على ست مجموعات، وتقام بنظام التجمع في ستة بلدان أيام 8 و11 و14 حزيران/يونيو الجاري.

وكانت منتخبات الصين واليابان وسوريا وقطر حاملة اللقب وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران والإمارات والسعودية والعراق وعمان وفيتنام ولبنان، قد ضمنت تأهلها.

على استاد الاتحاد المنغولي حيث أقيمت المباراتان، سجل البديل عُدي دباغ، مهاجم أروكا البرتغالي، الهدف الوحيد للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء ليمنح بلاده ثلاث نقاط ثمينة كون الدور سيقام على ثلاث جولات لا الست التقليدية ذهابًا وإيابًا، فيما تحتل كل من اليمن والفيليبين المركز الثاني بنقطة ومنغوليا من دون رصيد.

وتقام الجولة الثانية السبت حيث يلتقي اليمن مع فلسطين، ومنغوليا مع الفيليبين.

في ماليزيا حيث تقام مباريات المجموعة الخامسة على ملعب بوكيت جليل الوطني في العاصمة كوالالمبور، فاز المنتخب البحريني على بنغلادش 2-0، بهدفي علي حرم (33) وكميل الأسود (42).

فيما فاز المنتخب الماليزي المضيف على تركمانستان 3-1 ضمن مباريات المجموعة.

ومني منتخب الكويت بخسارة مفاجئة أمام إندونيسيا 1-2 في منافسات المجموعة الأولى التي شهدت فوز الأردن على نيبال 2-صفر.

وتصدر الأردن الترتيب بفارق الأهداف أمام إندونيسيا فيما تشغل الكويت المركز الثالث من دون نقاط أمام نيبال.

في المباراة الأولى، سجل للكويت يوسف ناصر (40) ولإندونيسيا مارك كلوك (44). وراشمات إيريانتو 46.

وفي المباراة الثانية، عانى منتخب الأردن بقيادة مدربه القديم-الجديد العراقي عدنان حمد، قبل تجاوز نيبال 2-0.

ووجد "النشامى" صعوبة في عملية الوصول إلى مرمى الخصم نظراً إلى بطء الإيقاع الهجومي قبل أن يحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 42 بعد عرقلة محمد أبو رزق "ِشرارة"، بيد أن المتخصص موسى التعمري أضاعها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ولم يتحرر الأردن إلا في الدقيقة 69 عندما تقدم عبر علي علوان، وعزز النتيجة بهدف آخر حمل توقيع حمزة الدردور (82 من ركلة جزاء) في مواجهة منتخب نيبالي لم يسبق له التأهل إلى كأس آسيا.