تصفيات أمم إفريقيا: منتخب نيجيريا يسافر إلى بنين على متن قارب

وقال رور الذي سبق أن قام بهذه الرحلة، إنها ستكون أفضل طريقة للوصول إلى الدولة المجاورة.

واعتبر المدرب البالغ 67 عامًا "ستكون أفضل طريقة للذهاب الى هناك. السبت الماضي قمت بالرحلة، كنا نطير فوق الماء".

وأردف قائلا "كانت الرحلة سريعة وهادئة جدًا"، علمًا بأنها استغرقت حوالي الساعة من الوقت.

ولجأ منتخب "النسور الخارقة" الى البحر بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

وسيغادر المنتخب النيجيري الذي استدعى ما يصل إلى 20 لاعبًا محترفًا خارج البلاد، إلى العاصمة بورتو نوفو صباح الجمعة.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن بنين الثانية، فيما تحتل سيراليون المركز الثالث (3 نقاط) أمام ليسوتو (نقطتان) الرابعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى النهائيات المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل في الكاميرون.