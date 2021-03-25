English
العربية
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
كرة القدم

تصفيات أمم إفريقيا: منتخب نيجيريا يسافر إلى بنين على متن قارب

من قبل

كشف الألماني غيرنوت رور مدرب منتخب نيجيريا أن فريقه سيسافر على متن قارب الى بنين السبت من أجل خوض مباراته ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم 2021.

AFP

وقال رور الذي سبق أن قام بهذه الرحلة، إنها ستكون أفضل طريقة للوصول إلى الدولة المجاورة.

واعتبر المدرب البالغ 67 عامًا "ستكون أفضل طريقة للذهاب الى هناك. السبت الماضي قمت بالرحلة، كنا نطير فوق الماء".

وأردف قائلا "كانت الرحلة سريعة وهادئة جدًا"، علمًا بأنها استغرقت حوالي الساعة من الوقت.

ولجأ منتخب "النسور الخارقة" الى البحر بسبب الطرق السيئة والوعرة بين البلدين، إلى جانب العديد من البروتوكولات المطلوبة لرحلة قصيرة عبر الحدود.

وسيغادر المنتخب النيجيري الذي استدعى ما يصل إلى 20 لاعبًا محترفًا خارج البلاد، إلى العاصمة بورتو نوفو صباح الجمعة.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الثانية عشرة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة عن بنين الثانية، فيما تحتل سيراليون المركز الثالث (3 نقاط) أمام ليسوتو (نقطتان) الرابعة.

ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة الى النهائيات المقررة في كانون الثاني/يناير المقبل في الكاميرون.                                    

تصفيات كأس أمم أفريقيا منتخب نيجيريا غيرنوت روهر
السابق إسبانيا تقسو على سلوفينيا في ب
اقرأ
إسبانيا تقسو على سلوفينيا في بطولة أوروبا تحت 21 عاما
التالي الفراعنة ينهون استعداداتهم لمب
اقرأ
الفراعنة ينهون استعداداتهم لمباراة كينيا

آخر الأحداث

>