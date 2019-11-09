تشافي واثق ولا يخشى الإقالة

وأكد نجم برشلونة السابق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا أخشى الإقالة وواثق من وضع فريقي".

وهذه الخسارة الثالثة للسد هذا الموسم بعد سقوطه أمام الريان 2-4 والدحيل 1-4، فتراجع إلى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 15 نقطة، علماً بأنه يملك مباراتين مؤجلتين مع العربي والخور.

وأضاف تشافي: "لا شك أنني حزين ومحبط للخسارة بثلاثية، بعد أن قدّمنا في الشوط الأول أداءً سيئاً للغاية، ولم يحالفنا التوفيق في الشوط الثاني رغم تحسن الآداء والمستوى".

وأكد: "الدوري لم ينته، وعلينا أن نتغلب على هذه الفترة الصعبة والعودة بعد انتهاء توقف الدوري بعقلية جديدة".

وخرجت جماهير السد غير راضية عن الآداء والنتيجة وسيطرت عليها حالة من القلق قبل استضافة ناديها لكأس العالم للأندية من 11 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتولّى تشافي تدريب السد بداية الموسم الحالي بعد اعتزاله اللعب معه، وقد ودّع الفريق دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي.