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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

تشافي واثق ولا يخشى الإقالة

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قال الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب فريق السد، حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم، إنه لا يخشى الإقالة من منصبه بعد الخسارة الجديدة وبثلاثية أمام قطر السبت في المرحلة العاشرة.

beIN SPORT

وأكد نجم برشلونة السابق في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لا أخشى الإقالة وواثق من وضع فريقي".

وهذه الخسارة الثالثة للسد هذا الموسم بعد سقوطه أمام الريان 2-4 والدحيل 1-4، فتراجع إلى المركز الرابع وتجمد رصيده عند 15 نقطة، علماً بأنه يملك مباراتين مؤجلتين مع العربي والخور.

وأضاف تشافي: "لا شك أنني حزين ومحبط للخسارة بثلاثية، بعد أن قدّمنا في الشوط الأول أداءً سيئاً للغاية، ولم يحالفنا التوفيق في الشوط الثاني رغم تحسن الآداء والمستوى".

وأكد: "الدوري لم ينته، وعلينا أن نتغلب على هذه الفترة الصعبة والعودة بعد انتهاء توقف الدوري بعقلية جديدة".

وخرجت جماهير السد غير راضية عن الآداء والنتيجة وسيطرت عليها حالة من القلق قبل استضافة ناديها لكأس العالم للأندية من 11 إلى 22 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وتولّى تشافي تدريب السد بداية الموسم الحالي بعد اعتزاله اللعب معه، وقد ودّع الفريق دوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي في الدور نصف النهائي.

تشافي هرنانديز السد القطري
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