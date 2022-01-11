تخسير النجمة أمام العهد وشطب 6 نقاط من رصيده

وكان النجمة قد رفض السبت الماضي التوجه إلى ملعب جونية البلدي لمواجهة العهد المتصدر، في قمة مباريات المرحلة التاسعة من الدوري.

وعلقت إدارة النجمة مشاركتها في البطولة احتجاجاً على التحكيم في المباريات واتهام اتحاد اللعبة بـ "محاباة" العهد.

وجاء اعتراض النجمة على حالة ركلة جزاء احتسبت ضده في المرحلة الثامنة، سجل منها التضامن صور هدف التعادل 1-1 في الدقيقة الأخيرة، كما اعترض على خطأ تحكيمي في اللقاء الذي فاز فيه العهد على الاخاء الأهلي عاليه 1-صفر في المرحلة عينها.

وجاء في تعميم الاتحاد اللبناني "اعتبار نادي النجمة خاسراً مباراته أمام نادي العهد في إطار الأسبوع التاسع من المرحلة الأولى لبطولة الدوري العام للدرجة الاولى بنتيجة 3-صفر لتخلفه عن المباراة سنداً للمادة 1-2 (البند 2) من نظام العقوبات"، وأضاف "شطب 6 نقاط من الرصيد العام لنادي النجمة وتغريم النادي مبلغ 10 ملايين ليرة بدل مصاريف المباراة".

ونتيجة لذلك، يتراجع النجمة إلى المركز الثامن في الترتيب برصيد 10 نقاط من 9 مباريات، بفارق 13 نقطة عن العهد.

وكان رئيس نادي النجمة أسعد صقال قد أطلّ في شريط مصور مقتضب مساء الثلاثاء الماضي أعلن فيه تعليق المشاركة في الدوري "حفاظاً على كرامة جمهورنا".

ويُعدّ النجمة صاحب الشعبية الرياضية الأكبر في لبنان، حيث اعتصم البعض من جماهيره أمام مقر اتحاد اللعبة معبرين عن غضبهم تجاه نادي العهد والاتحاد المحلي.

