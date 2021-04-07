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كرة القدم

تحقيقات إثر شكوك في التلاعب بالنتائج في تونس

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فتحت في تونس تحقيقات وتم تعليق عمليات المراهنة من باريس إثر تواتر شكوك حول نتيجة مباريات في الدوري التونسي لكرة القدم.

beIN SPORTS

وعلقت الهيئة الوطنية للرهان الرياضي في فرنسا الثلاثاء عمليات المراهنة على مباراة في الدوري التونسي والتي ستجمع الأربعاء اتحاد بن قردان بالملعب التونسي.
ولم تقدم الهيئة أسباب اتخاذ القرار المعلن في موقعها في الانترنت.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أكد في بيان سابق انه وبعد "شبهة تلاعب نتيجة مقابلة الشبيبة الرياضية القيروانية والاتحاد الرياضي ببنقردان...إحالة هذا الملف للجنة الأخلاقيات بالجامعة التونسية لكرة القدم لاتخاذ ما يتعين".

ولحقت نادي اتحاد بن قردان، صاحب المركز الثالث راهناً في ترتيب الدوري والصاعد الى دوري النخبة في 2015، شبهات في مباريات سابقة.

وتم توقيف ثلاثة أشخاص في أيلول/سبتمبر 2019 في مدينة نيس في جنوب فرنسا بتهمة التلاعب بنتائج المباريات.

وفتح الاتحاد التونسي للكرة تحقيقاً في نتيجة مباراة في الدوري المحلي من الدرجة الثانية، جمعت المستقبل الرياضي بالمحمدية والنجم الرياضي الرادسي انتهت بنتيجة 7 مقابل 7 في 29 آذار/مارس الفائت.

وتعيش العديد من النوادي الرياضية التونسية الناشطة في الدوري المحلي صعوبات مالية ولم يتمكن بعضها من سداد رواتب ومستحقات اللاعبين جرّاء تداعيات أزمة جائحة كوفيد-19 والقيود التي تم فرضها على الأنشطة الرياضية.

ويحظر إلى اليوم حضور الجماهير داخل الملاعب منذ استئناف الدوري نشاطه نهاية العام 2020.
 

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