تأجيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي بسبب كورونا

وتلقى بيراميدز خطاباً رسمياً السبت من اتحاد الكرة يفيد بتأجيل المباراة التي كانت مقررة الأحد.

ولم يحدد الاتحاد موعد المباراة التي تأجلت نتيجة إصابة عدد من لاعبي بيراميدز بالفيروس بعد عودة الفريق من نيجيريا حيث تواجه مع إنيمبا في إياب ربع نهائي كأس الاتحاد الافريقي.

وتأهل بيراميدز لنصف النهائي بعد التعادل 1-1 وذلك لفوزه ذهاباً 4-1.

وأعلن بيراميدز إصابة خمسة من لاعبيه وعدد من اعضاء الجهاز الفني والإداري بعد العودة من نيجيريا، رغم الإجراءات الاحترازية التي حرصت البعثة على تنفيذها طول فترة الاقامة في نيجيريا.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 34 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي بالمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة.

