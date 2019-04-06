بيليه يعود إلى البرازيل الإثنين بعد علاجه في فرنسا

وأوضح المستشار "سنعود إلى ساو باولو الإثنين"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.



وحتى بعد ظهر السبت بالتوقيت المحلي، لم يسجل خروج بيليه (78 عاماً) من المستشفى، بحسب صحافية في وكالة فرانس برس متواجدة في المكان.



وأشارت تقارير صحافية في البرازيل إلى أن خروج "الملك" المتوج بلقب كأس العالم ثلاث مرات، من المستشفى كان متوقعاً "هذا السبت"، لكنه تأجل لإخضاعه لفحوص طبية إضافية.



وأفادت التقارير أن اللاعب السابق سيبقى تحت المراقبة الطبية في العاصمة الفرنسية إلى حين التأكد من تعافيه "100 بالمئة".



وكان الحساب الرسمي لبيليه عبر موقع "تويتر" قد نشر الجمعة تغريدة جاء فيها "المضادات الحيوية تعطي مفعولها... أشعر أنني أفضل بكثير"، مضيفا لمتابعيه "أشكركم على كل الحب الذي أظهرتموه".



وتابع ممازحاً "أشعر بأنني جاهز للعب مجدداً".

