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بيليه يؤكد أنه في "حالة جيدة"

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قال الأسطورة البرازيلي بيليه الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "في حالة جيدة" بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون.

AFP

وقال بيليه مازحاً في مقطع فيديو نُشر على حسابين على إنستغرام لاثنتين من بناته "الحمد لله أنا بخير، أنا أفضل، حتى أنني مستعد للعب يوم الأحد"

وأضاف "بجدية أكثر، أشكركم على كل شيء وشكراً لكل من منحني القوة وإن شاء الله سأكون معكم قريباً جداً".

في هذا الفيديو الأول منذ خروجه من مستشفى ساو باولو حيث أمضى شهرًا في العلاج، بدا بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) مبتسمًا وفي مزاج جيد.

وأدخل بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتس دو ناسيمنتو وسيحتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين في 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إلى المستشفى في 31 آب/أغسطس لإجراء فحوص روتينية حيث تم اكتشاف اشتباه اصابته بورم في القولون.

وخضع "الملك" لعملية جراحية بعد أربعة أيام، ثم أمضى عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث عاد إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يخرج من المستشفى في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يتم الكشف عن نتيجة خزعة الورم على الملأ، لكن الأطباء قالوا إنه سيخضع لـ"علاج كيماوي".

وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في نيسان/أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية. ولدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.
 

بيليه منتخب البرازيل
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