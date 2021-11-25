بيليه في ذكرى السنة على رحيل مارادونا "صديقان للأبد"



ونشر بيليه (81 عامًا) صورة على حسابه على إنستغرام مع مارادونا وهما يتعانقان وعلّق "عام من دون دييغو، صديقان للأبد".



وغالبًا ما يدخل بيليه ومارادونا اللذان لم يتواجها أبدًا على أرض الملعب، في جدال على لقب أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ.



لكن بيليه وضع هذا الأمر خلفه منذ وفاة مارادونا، وركّز بدلاً من ذلك على الصداقة التي جمعتهما.



كتب في يوم رحيله العام الفائت: "خسر العالم أسطورة".



تمّ اختيار بيليه ومارادونا بشكل مشترك كأفضل لاعبين في القرن العشرين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في عام 2000، إذ اختير البرازيلي من قبل لجنة من الخبراء، أما الأرجنتيني في تصويت شعبي من قبل المشجعين.