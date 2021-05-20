بيرلو: "أود الاستمرار في تدريب يوفنتوس لكن في النهاية القرار لهم"



وقال بيرلو بعد التتويج: "أرغب جداً بالتواجد على رأس الجهاز الفني العام المقبل، أعتقد بأني قمت بعمل جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية، أود الاستمرار لأني أعشق هذا النادي، لكن في النهاية القرار لهم (مجلس الإدارة)".

واعترف بيرلو بأنّ مهمته التدريبية الأولى في مسيرته شهدت "العديد من الصعوبات" مشيراً إلى أن "الانتصارات لا تحجب فترات الصعود والهبوط هذا الموسم".

وأضاف: "لقيت دعم لاعبي فريقي وهذا أمر يرضيني جداً كمدرب بغض النظر عن الشائعات في الصحف".

وكان بيرلو استلم منصبه خلفاً لماوريتسيو ساري مطلع الموسم الحالي لكن الفريق فقد لقبه بطلاً للدوري الإيطالي ويواجه خطر عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية الدوري المحلي، كما أنه خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.

ويحتاج يوفنتوس الذي يحتل المركز الخامس حالياً متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن كلّ من ميلان ونابولي إلى الفوز على بولونيا في المرحلة الأخيرة من بطولة إيطاليا، شرط عدم فوز ميلان أو نابولي ليضمن المشاركة في المسابقة القارية الأهم، وإلا فإنه سيشارك في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم المقبل.

