بيتراكوف يخلف شيفتشينكو في تدريب أوكرانيا

وسيُجهّز بيتراكوف، المدرب السابق لمنتخب تحت 20 سنة "المنتخب الوطني للمباريات المقبلة من تصفيات مونديال 2022 كمدرب رئيس"، كما أوضح الاتحاد الأوكراني في بيان، دون أن يوضح مدة عقده.

وتوّج بيتراكوف (64 عاما) مشواره على رأس منتخبات الفئات العمرية بإحراز لقب بطولة العالم تحت 20 سنة عام 2019 في بولندا.

وقال بيتراكوف "سأقوم بكل ما في وسعي لقيادة الفريق إلى كأس العالم في قطر".

ويلاقي المنتخب الأوكراني في مباراته الأولى مضيفه الكازاخستاني مطلع أيلول/سبتمبر في الجولة الرابعة ضمن تصفيات المونديال، قبل مواجهة أبطال العالم الفرنسيين على أرضهم في 4 منه.