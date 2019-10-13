بولندا تبلغ نهائيات أمم أوروبا 2020

والتحقت بولندا بكل من بلجيكا التي ضمنت تأهلها الخميس، وإيطاليا التي تأهلت السبت وروسيا التي سبقتها بساعات الأحد.

ورفعت بولندا رصيدها إلى 19 نقطة من ثماني مباريات في صدارة المجموعة متقدمة بفارق ثلاث نقاط على النمسا الثانية التي فازت خارج قواعدها على سلوفينيا ( 1-0) الرابعة المتساوية مع مقدونيا الشمالية في النقاط (11)، إلا أن الأخيرة تحتل المركز الثالث بفارق المواجهتين المباشرتين (تعادلا في الجولة الثانية وفازت مقدونيا الشمالية 2-1 في الجولة السابعة).

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل بعدما رفع غريغور كريشوفياك كرة طويلة متقنة من خلف خط الوسط، وصلت إلى المهاجم روبرت ليفاندوفسكي داخل المنطقة، فروضها بطريقة مميزة متجاوزاً الخصم، وحين كان يستعد لتسديدها نحو المرمى اقتنصها زميله البديل بريميسلاف فرانكوفسكي بعد ثوان من دخوله وأسكنها الشباك (74).

وأكد أركاديوز ميليك فوز بولندا بتسديدة رائعة من خارج المنطقة بيسراه على يمين الحارس ستولي ديميتريفيسكي (80).

وعززت النمسا فرصها بالتأهل بفوزها 1-0 على سلوفينيا منافستها المباشرة، رافعة رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني.

وسجل ستيفان بوش مدافع هوفنهايم الالماني هدف اللقاء الوحيد برأسية إثر ركلة ركنية من فالنتينو لازارو (21).

وتلعب النمسا على أرضها مع مقدونيا الشمالية في الجولة التاسعة، فيما تلتقي سلوفينيا مع لاتفيا، في حين تحل الأخيرة ضيفة على النمسا في الجولة الختامية وسلوفينيا على بولندا.