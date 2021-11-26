بولسن من بين 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف لايبزيغ

وسبق للفريق أن خسر الأسبوع الماضي جهود مدربه الأميركي جيسي مارش وحارسه المجري بيتر غولاتشي المتواجدين حالياً في الحجر الصحي بعدما تبين إصابتهما بـ"كوفيد-19"، وقد انضم إليهما الآن بولسن، المجري الآخر ويلي أوربان، الإسباني هوغو نوفوا، الفرنسي محمد سيماكان، إضافة إلى عاملين في طواقم النادي بحسب ما أعلن الأخير الجمعة.

وكما الحال بالنسبة لمارش وغولاتشي، سيدخل المصابون الجدد في حجز صحي وسيغيبون بالتالي عن مباراة ليفركوزن التي كانت مقررة أصلاً خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في مقاطعة ساكسونيا.