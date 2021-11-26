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دوري أبطال أوروبا
كرة القدم

بولسن من بين 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف لايبزيغ

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تعرّض لايبزيغ لضربة إضافية قبل مباراته الصعبة الأحد على أرضه في الدوري الألماني ضد باير ليفركوزن، وذلك بعدما ظهرت ست إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوفه من طواقم الفريق ولاعبيه، بينهم المهاجم الدنماركي يوسف بولسن.

Reuters

وسبق للفريق أن خسر الأسبوع الماضي جهود مدربه الأميركي جيسي مارش وحارسه المجري بيتر غولاتشي المتواجدين حالياً في الحجر الصحي بعدما تبين إصابتهما بـ"كوفيد-19"، وقد انضم إليهما الآن بولسن، المجري الآخر ويلي أوربان، الإسباني هوغو نوفوا، الفرنسي محمد سيماكان، إضافة إلى عاملين في طواقم النادي بحسب ما أعلن الأخير الجمعة.

وكما الحال بالنسبة لمارش وغولاتشي، سيدخل المصابون الجدد في حجز صحي وسيغيبون بالتالي عن مباراة ليفركوزن التي كانت مقررة أصلاً خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" في مقاطعة ساكسونيا.

الدوري الألماني لايبزيغ كوفيد-19 كورونا يوسف بولسن
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