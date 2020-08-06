بولت يعتبر أنه لم ينل "فرصة عادلة" في كرة القدم



وكان بولت الحاصل على ثماني ميداليات ذهبية أولمبية حاول إطلاق مسيرته في عالم كرة القدم مع فريق سنترال كوست مارينرز الأسترالي عام 2018 بعد اعتزاله ألعاب القوى، على أمل تحقيق حلم طفولته في أن يصبح لاعب كرة قدم، لكن المفاوضات حول العقد فشلت في نهاية المطاف على الرغم من تسجيله هدفين في مباراة ودية لعبها بقميص الفريق قبل انطلاق الموسم.

وقال بولت للقناة التلفزيونية الأسترالية التاسعة عن فشله في كرة القدم: "لا أعتقد أنني نلت فرصة عادلة، لم أفعل الأشياء بالطريقة التي أردت القيام بها، لكنه شيء أعتقد أنني كنت سأجيده (...) في بعض الأحيان في الحياة، تفشل، وعليك ان تعرف كيف تمضي قدماً".

وقبل مروره في الفريق الأسترالي كان بولت حامل الرقم القياسي العالمي لسباقي 100 متر و200 متر، قد خضع لمزيد من التجارب مع أندية في ألمانيا وجنوب أفريقيا والنروج.

وعلى الرغم من ذلك، يقول البطل البالغ من العمر 34عاماً، والذي أصبح أباً لفتاة في أيار/مايو الماضي، إنّه ليس نادماً على محاولة الانتقال إلى كرة القدم.

وأضاف: "أحيانا أعتقد أن الأمر لم ينجح بالطريقة التي أردتها، لأنني أحب كرة القدم كثيراً، لذا، نعم في بعض الأحيان، ما زلت أفكر في ذلك، ولكن كما قلت، هذه هي الأشياء التي يجب أن تعرف كيفية التغلب عليها".

