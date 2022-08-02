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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
كرة القدم

بوغبا لن يخضع لجراحة في الركبة ويغيب لخمسة أسابيع

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء، أن لاعب وسطه الدولي الفرنسي بول بوغبا سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع، لكنه لن يخضع لجراحة في الركبة كانت ستبعده عن كأس العالم FIFA قطر 2022™.

AFP

وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي عاد إلى نادي السيدة العجوز هذا الصيف بعد ست سنوات في مانشستر يونايتد الإنكليزي، سيخضع لـ"علاج لمدة خمسة أسابيع".

وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوغبا (29 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي)، وكان يواصل استشارة المتخصصين قبل اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاج.

وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطلاقة الدوري الإيطالي لكرة القدم المرتقبة في 13 آب/أغسطس الحالي، لكن يمكنه العودة في منتصف أيلول/سبتمبر.

منتخب فرنسا يوفنتوس بول بوغبا كأس العالم FIFA قطر 2022™
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