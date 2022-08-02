بوغبا لن يخضع لجراحة في الركبة ويغيب لخمسة أسابيع

وقال متحدث باسم النادي لوكالة فرانس برس إن بوغبا الذي عاد إلى نادي السيدة العجوز هذا الصيف بعد ست سنوات في مانشستر يونايتد الإنكليزي، سيخضع لـ"علاج لمدة خمسة أسابيع".

وكان يوفنتوس تلقى ضربة موجعة في جولته التحضيرية في الولايات المتحدة عندما تعرض بوغبا (29 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى (الغضروف المفصلي)، وكان يواصل استشارة المتخصصين قبل اتخاذ قرار بشأن طبيعة العلاج.

وبالتالي، سيغيب بوغبا عن انطلاقة الدوري الإيطالي لكرة القدم المرتقبة في 13 آب/أغسطس الحالي، لكن يمكنه العودة في منتصف أيلول/سبتمبر.