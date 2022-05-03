بورنموث يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

ووقّع الويلزي كيفر مور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع الفائز رصيده إلى 85 نقطة بفارق ست نقاط عن الخاسر الذي تجمّد رصيده عند 79 نقطة في المرتبة الثالثة.

وكان فولهام قد ضمن بطاقة الصعود الأولى للـ"بريميرليغ" بتتويجه بطلاً للـ"تشامبيونشيب".