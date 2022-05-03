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كرة القدم

بورنموث يصعد إلى الدوري الإنكليزي الممتاز

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انتزع بورنموث اليوم الثلاثاء البطاقة الثانية للصعود المباشر إلى الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه على ضيفه نوتينغهام فورست بهدف دون ردّ ضمن مباريات دوري الدرجة الأولى.

Reuters

ووقّع الويلزي كيفر مور هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 83.

ورفع الفائز رصيده إلى 85 نقطة بفارق ست نقاط عن الخاسر الذي تجمّد رصيده عند 79 نقطة في المرتبة الثالثة.

وكان فولهام قد ضمن بطاقة الصعود الأولى للـ"بريميرليغ" بتتويجه بطلاً للـ"تشامبيونشيب".

الدوري الإنكليزي الممتاز دوري الدرجة الأولى الإنكليزي بورنموث نوتينغهام فورست
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