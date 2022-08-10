بن شيخة مدرّبًا جديدًا لنهضة بركان

من قبل beIN SPORTS August 10, 2022 14:01 أعلن نادي نهضة بركان المغربي تعيين الجزائري عبد الحق بن شيخة مدرباً له بموجب عقد يمتد لموسمين.