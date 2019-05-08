بلاتر يهدد بمقاضاة الفيفا ورئيسه إنفانتينو

وقال بلاتر في تقرير نشرته مجلة "فيلفوخي" السويسرية الأربعاء "سأقوم بملاحقات قضائية ضد جاني إنفانتينو والفيفا. لدي الكثير، والأمر زاد عن حده".

وأوقف الرئيس السابق للفيفا البالغ 83 عاماً في 2015 عن أي نشاط على خلفية فضيحة الفساد الهائلة التي عصفت بكرة القدم العالمية.

وفي حديثه الأربعاء، أكد بلاتر أن تصريحات الفيفا المتعلقة بدفوعات مزعومة كان حصل عليها تحتوي على معلومات مغلوطة.

واضاف "المعلومات ومختلف تصريحات الفيفا حول عائداتي خاطئة، وهم بذلك أضروا بسمعتي"، مؤكداً أن الفيفا نشر "أخبارا كاذبة وأعطى تقديما خادعا" للأحداث.

واحتج بلاتر خصوصاً ضد مزاعم حصوله على مكافأة بقيمة 12 مليون فرنك سويسري (12 مليون دولار) بعد إقامة مونديال 2014 في البرازيل.

وشدد "المعلومات التي تفيد بأني حصلت على مكافأة هي مغلوطة"، مشيراً إلى مزاعم خاطئة حول راتبه، وأسف لعدم اعادة حاجاته الشخصية والتي تمت مصادرتها بعد توقيفه، لاسيما مجموعة الساعات الثمينة والوثائق الشخصية.

واعتبر أن "الطريقة التي عاملني بها خليفتي غير مفهومة لاسيما أنه تسلم منظمة مربحة جدا".

