بطولة قطر تستأنف الجمعة بعد توقف منذ آذار/مارس

وتبقى من عمر البطولة خمس مراحل فقط، على أن تختتم منافساته في 22 آب/أغسطس المقبل، حيث تنحصر المنافسة على اللقب بشكل أساسي بين الدحيل المتصدر (42 نقطة) والريان صاحب المركز الثاني (38 نقطة)، مع ابتعاد حامل اللقب السد في المركز الثالث مع 32 نقطة.



وعلى صعيد الصراع للبقاء في الدرجة الأولى، انحصرت المنافسة بين الخور العاشر وأم صلال الحادي عشر (14 نقطة)، والشحانية الثاني عشر الأخير (10 نقاط).



ويعود الموسم بمباراتي الغرافة وضيفه العربي، وقطر وضيفه الريان الجمعة في انطلاق المرحلة.



وستكون العودة في غياب المشجعين أو الصحافيين، ووسط إجراءات احترازية من خلال بروتوكول صحي صارم وضعه اتحاد الكرة، ومن أبرز بنوده الحد من الاحتفال بتسجيل الأهداف، وتعقيم الكرات قبل وأثناء المباريات، وارتداء كل الفئات بخلاف لاعبي المباراة والحكام الكمامات على أرض الملعب، وتجنب الممارسات التي تزيد من خطر التعرّض للعاب كمضغ العلكة، البصق، ولعق أصابع اليدين.



كما تم إلغاء حضور الإعلاميين للمؤتمرات الصحافية على هامش المباريات.

