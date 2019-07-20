بطولة غرب آسيا: العراق ولبنان يفتتحان النسخة التاسعة

وتشارك تسعة منتخبات في البطولة التي تقام بين 30 تموز/يوليو و14 آب/أغسطس، وزعت على مجموعتين تقام مبارياتهما على إستاد كربلاء الدولي (المجموعة الأولى) في جنوب البلاد، والثانية على ملعب فرانسو حريري في مدينة أربيل، مركز إقليم كردستان الشمالي.

ووضع منتخب البلد المضيف العراق على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات لبنان وفلسطين واليمن وسوريا، بينما ضمت الثانية الأردن وصيف النسخة الأخيرة، والسعودية والكويت والبحرين.

وتقام البطولة التي ينظمها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأمير الأردني علي بن الحسين للمرة الأولى منذ 2013 حين توجت قطر باللقب على أرضها. وكان من المقرر أن تقام النسخة الحالية في الأردن عام 2017، لكنها أرجئت ونقلت إلى العراق حيث كان من المقرر أن تقام أواخر العام الماضي، قبل أن ترجأ مجدداً الى الصيف الحالي.

وأشارت تقارير الى أن الإرجاء الأخير كان لأسباب تسويقية كون موعدها كان قبل أسابيع من انطلاق كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وستكون هذه المرة الأولى يستضيف فيها العراق هذه البطولة التي توج بلقبها مرة واحدة عام 2002 في النسخة الثانية التي أقيمت في سوريا. وتأتي الاستضافة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) العام الماضي، تخفيف الحظر على إقامة المباريات الرسمية في العراق.

وبحسب نظام البطولة، يخوض صاحبا المركز الأول في كل مجموعة، المباراة النهائية التي تقام على ملعب كربلاء. ورصدت اللجنة المنظمة جائزة قدرها 100 ألف دولار للفائز، و50 ألف دولار للوصيف.



في ما يلي جدول المباريات:

* مباريات المجموعة الأولى في كربلاء:

- 30 تموز/يوليو

العراق - لبنان

فلسطين - اليمن



- 2 آب/أغسطس

العراق - فلسطين

سوريا - لبنان



- 5 آب/أغسطس

اليمن - سوريا

فلسطين - لبنان



- 8 آب/أغسطس

لبنان - اليمن

العراق - سوريا



- 11 آب/أغسطس

سوريا - فلسطين

اليمن - العراق



* مباريات المجموعة الثانية في أربيل:



4 آب/أغسطس

البحرين - الاردن

الكويت - السعودية



- 7 آب/أغسطس

السعودية - البحرين

الأردن - الكويت



- 10 آب/أغسطس

السعودية - الأردن

البحرين - الكويت



- 14 آب/أغسطس

المباراة النهائية في كربلاء بين متصدري المجموعتين

