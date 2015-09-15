برنامج Allo beIN - الحلقة الثالثة | الموسم الثاني

أولاً، هل تستطيعون تقليد روني بالصورة التالية ؟

للمشاركة, الرجاء تحميل الصور التي تلتقطونها لكم ولأصدقائكم على حسابكم الخاص في Instagram باستخدام الهاشتاق Allo_beIN# أوعلى حسابكم الخاص في تويتر باستخدام الهاشتاق Allo_beIN#

ثانياً، نود منكم هذا الأسبوع أن تقلدوا لنا حركة نجم سوانزي سيتي بافيتيمبي غوميس الإستعراضية

للقيام بتقليد غوميس، الرجاء تحميل الفيديو الذي تلتقطونه على حسابكم الخاص في Instagram باستخدام الهاشتاق Allo_beIN#

وسيقوم فريق عمل برنامج Allo beIN باختيار أفضل الصور والفيديوهات وعرضها في الحلقة المقبلة يوم الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة 10HD