العربية
English
الدوري الفرنسي
كرة القدم

برنامج Allo beIN - الحلقة الثالثة | الموسم الثاني

من قبل

أهلاً بكم في الحلقة الثالثة من برنامج Allo beIN في موسمه الجديد. يأتيكم البرنامج هذه السنة بأفكار جديدة، لتشاركونا بها شغفكم بكرة القدم. لذا نقدم لكم طريقتين لتعبروا بهما عن عشقكم للساحرة المستديرة.

beIN SPORTS
  • أولاً، هل تستطيعون تقليد روني بالصورة التالية ؟

للمشاركة, الرجاء تحميل الصور التي تلتقطونها لكم ولأصدقائكم على حسابكم الخاص  في Instagram باستخدام الهاشتاق Allo_beIN# أوعلى حسابكم الخاص في تويتر باستخدام الهاشتاق Allo_beIN#

 

 

  • ثانياً، نود منكم هذا الأسبوع أن تقلدوا لنا حركة نجم سوانزي سيتي بافيتيمبي غوميس الإستعراضية 

للقيام بتقليد غوميس، الرجاء تحميل الفيديو الذي تلتقطونه على حسابكم الخاص  في Instagram باستخدام الهاشتاق Allo_beIN#

وسيقوم فريق عمل برنامج Allo beIN باختيار أفضل الصور والفيديوهات وعرضها في الحلقة المقبلة يوم الجمعة الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة على قناة 10HD

مانشستر يونايتد الإنكليزي الدوري الممتاز الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الإنكليزي سوانزي سيتي الدوري الانكليزي الممتاز
السابق عرقلة في وجه الإنسانية
اقرأ
عرقلة في وجه الإنسانية
التالي قضايا الفساد بالاتحاد الدولي ل
اقرأ
قضايا الفساد بالاتحاد الدولي لكرة القدم

آخر الأحداث