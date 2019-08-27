برشلونة يبدأ تحرّكه الأخير لضم نيمار

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن اجتماع الثلاثاء سيكون "حاسماً" بين ادارة الناديين "بعد فشل التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الأول".

وأقلت طائرة خاصة مدير كرة القدم في برشلونة لاعبه السابق الفرنسي إريك أبيدال، أوسكار غراو الرئيس التنفيذي والمدير في النادي خافيير بورداس.

أضافت الصحيفة "يكمن الهدف في التوقيع مع نيمار قبل 2 أيلول/سبتمبر" موعد إقفال باب الانتقالات.

وتابعت "سيقدم برشلونة عرضاً بقيمة 170 مليون يورو"، مشيرة إلى أن الفرنسي عثمان ديمبيلي، جناح برشلونة الحالي، قد يكون ضمن صفقة الانتقال.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن سان جيرمان قد يطلب مئة مليون يورو زائد ديمبيلي والظهير البرتغالي نلسون سيميدو.

وكان ممثلو النادي الكتالوني التقوا مسؤولي سان جيرمان منتصف الشهر الجاري من أجل التفاوض لاستعادة نيمار، بيد أن الاجتماع لم يفض إلى أي اتفاق أو تقدم ملحوظ.

وذكرت قناة "لاسيكستا" الإسبانية أن نيمار المطارد من برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الايطالي، سيتخلى عنه سان جيرمان على سبيل الاعارة مع خيار إجباري بشرائه مقابل 170 مليون يورو، أو بيعه ضمن صفقة تضم لاعبين على غرار ديمبيلي الرافض الرحيل من ملعب كامب نو.

وكان المدرب الألماني توماس توخل أحال إلى إدارة نادي باريس سان جيرمان، سائليه بشأن ما إذا كان نيمار سيكون ضمن التشكيلة التي فازت الأحد على تولوز في الدوري المحلي "يمكنه أن يلعب في حال كان الوضع بينه وبين النادي واضحاً".

وشدد أن نيمار المرتبط بعقد مع بطل فرنسا حتى 2022 "جاهز للعب"، لكن القرار النهائي بشأن ذلك يعود إلى المدير الرياضي البرازيلي ليوناردو العائد إلى الادارة الرياضية للنادي بعد غياب ستة أعوام "ربما يجدر بكم أن تتحدثوا مع ليوناردو بهذا الشأن".

وترك نيمار (27 عاماً) برشلونة قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب في التاريخ.

في المقابل، ذكر برنامج "خوغونيس" الإسباني الاثنين أن ريال مدريد لا يزال يحاول جذب نجم سانتوس السابق، لكن ليوناردو يصر أن تشمل الصفقة البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد.

وفي غياب المهاجم البرازيلي، حقق سان جيرمان فوزين وخسارة في المراحل الثلاث الأولى من موسم 2019-2020، إذ تفوّق على ضيفه نيم في الأولى بثلاثية نظيفة، وخسر 1-2 أمام مضيفه رين في الثانية ثم فاز على تولوز 4-صفر في الثالثة.

لكن الفريق الباريسي، تعرض لصفعة قوية تمثلت بإصابة مهاجميه النجم الشاب كيليان مبابي والاوروغوياني إدينسون كافاني.

وأمل قائد دفاع سان جيرمان البرازيلي تياغو سيلفا في مقابلة مع قناة "أر أم سي" في بقاء مواطنه الغائب عن المراحل الثلاث الأولى من الدوري الفرنسي "نعم أبلغته هذا الأمر . لكن لا يمكنني أن أقول له هذا الأمر كل يوم. لا أعلم تماماً ماذا يحصل بينه وبين النادي. آمل في انتهاء فترة الانتقالات لأنني لم أعد أحتمل هذا الأمر".

وغاب نيمار عن معظم القسم الثاني من الدوري الفرنسي الموسم الماضي بعد إصابة في مشط القدم، مماثلة لتلك التي أبعدته لأشهر في الموسم الأول في باريس، قبل أن يصاب مجدداً وهذه المرة في الكاحل قبل انطلاق بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده في صيف العام الحالي وتوجت باللقب في غيابه.

وأثار نيمار غضب مشجعي الفريق الفرنسي عندما اعتبر في تصريحات صحافية منتصف تموز/يوليو، أن "ريمونتادا" برشلونة على حساب سان جيرمان في الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2017 (فوز الفريق الكتالوني إياباً على أرضه 6-1 بعد خسارته ذهاباً في باريس 4-صفر)، هي من أفضل ذكرياته في كرة القدم.