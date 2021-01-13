برباتوف يبدأ مسيرته التدريبية مع فريق إيتار البلغاري

وأوضح النادي أن المهاجم السابق لمانشستر يونايتد والذي أنهى مسيرته الكروية في 2018، لن يقود الادارة الفنية للفريق بمفرده.

واوضح المدرب أليكس توماس في تصريح لوكالة فرانس برس أن برباتوف "كان ينوي العمل دون أن يتقاضى أجرًا مقابل اكتساب الخبرة التي يحتاجها" دون مزيد من التفاصيل.

وقال رئيس النادي ديان كوزدوف في تصريح للإذاعة العامة "بي إن آر" أن برباتوف سيعمل بشكل خاص على "تطوير المؤهلات الفنية" للمهاجمين.

وأضاف "سيبدأ العمل مع الفريق" خلال الأيام المقبلة بهدف إنقاذ النادي من الهبوط.

وبحسب الموقع الرياضي المتخصص "سبورتال"، حصل برباتوف للتو على دبلوم التدريب في بلغاريا ويرغب في الحصول على ترخيص احترافي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتابع كوزدوف "برباتوف يريد المساعدة. يعتقد أن إيتار بداية جيدة له في التدريب"، معتبراً أنه "سيساعد في تطوير كرة القدم البلغارية".