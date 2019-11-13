بداية مخيبة للكاميرون في تصفيات أمم إفريقيا 2021

وسقطت الكاميرون، صاحب المركز الثاني على لائحة المنتخبات الأكثر تتويجاً باللقب (5 مرات آخرها عام 2017)، في فخ التعادل في افتتاح منافسات المجموعة السادسة التي تضم موزامبيق ورواندا (تلتقيان غداً).

وهي المباراة الرسمية الأولى للكاميرون بقيادة مدربها الجديد الدولي البرتغالي السابق أنطونيو كونسيساو، خليفة الهولندي كلارنس سيدورف الذي أقيل من مهامه بعد الأداء المخيب للآمال في أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر، حيث خرجت من الدور ثمن النهائي أمام نيجيريا.

يذكر أن الكاميرون مؤهلة إلى النهائيات مباشرة باعتبارها البلد المضيف، بيد أنها تشارك في التصفيات التي يتأهل أول وثاني مجموعاتها الـ12 في التصفيات إلى النهائيات باستثناء مجموعة الكاميرون التي سيتأهل منها منتخب واحد فقط.

وهي المرة الثانية التي تشارك فيها الكاميرون في التصفيات وهي ضامنة تأهلها إلى النهائيات، بعد الأولى في النسخة الأخيرة التي كان مقررا أن تستضيفها قبل أن تنقل إلى مصر على خلفية التأخر في إنجاز أعمال البنى التحتية ومنشآت الملاعب، إضافة الى الوضع الأمني المضطرب في بعض أنحائها.

المجموعة الأولى

وفي المجموعة الأولى، فازت ناميبيا على تشاد بهدفين مقابل هدف، أحرز لاعب تشاد أدوساو ماثيو الهدف الأول لناميبيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66 قبل أن تتعادل تشاد عن طريق إزيكيل ندواسل في الدقيقة 68، وفي الدقيقة 76 أهدى لاعب المنتخب الناميبي كريس كاتجوكوا الفوز والثلاث نقاط لمنتخب بلاده بإحرازه الهدف الثاني.

المجموعة الثانية

وفي الثانية، تغلبت مالاوي على جنوب السودان بهدف نظيف أحرزه جابادينهو مهانجو في الدقيقة 68 وفي إطار المجموعة ذاتها انتهت مواجهة بوركينا فاسو وأوغندا على وقع التعادل السلبي.

المجموعة الخامسة

وافتتاح مواجهات المجموعة الخامسة فاز منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى على ضيفه البوروندي 2-صفر.

ومنح لاعب النصر الليبي المعار من الرجاء البيضاوي المغربي فياني مابيدي التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف لويس مافوتا الثاني في الدقيقة الأخيرة.

وتصدرت جمهورية إفريقيا الوسطى المجموعة التي تضم المغرب وموريتانيا اللذين يلتقيان غدا الخميس، برصيد ثلاث نقاط.

وتحل جمهورية إفريقيا الوسطى ضيفة على موريتانيا الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية، فيما تستضيف بوروندي المغرب في اليوم ذاته.





