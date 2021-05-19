باير ليفركوزن يتعاقد مع المدرب السويسري سيوان

ووقع سيوان البالغ من العمر 42 عامًا على عقد لمدة ثلاث سنوات مباشرة بعد فوزه بلقب الدوري السويسري للمرة الثالثة على التوالي مع يونغ بويز بيرن ليحل محل المدرب المؤقت هانيس وولف.

وقال سيوان في بيان "في البيئة الاحترافية والطموحة في باير، أرى ظروفًا مثالية للعب كرة قدم جذّابة وأن أكون من بين الفرق الكبرى في الدوري وأوروبا".

وقاد سيوان بيرن إلى دور الـ16 لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم، حيث تغلّب على باير ليفركوزن 4-3 ذهاباً و2-صفر إيابا، قبل أن يخرج على يد أياكس أمستردام الهولندي في ثمن النهائي بخسارته صفر-3 ذهاباً وصفر-2 إياباً.

وذكرت تقارير صحافية أن باير ليفركوزن دفع قيمة البند الجزائي في عقد سيوان مع بيرن للتعاقد معه والبالغ مليون يورو.

وقاد سيوان يونغ بويز بيرن منذ التعاقد معه عام 2018، إلى الفوز بثلاثة ألقاب في الدوري السويسري وهو يتصدر هذا الموسم بفارق 28 نقطة عن أقرب مطارديه قبل مرحلة من ختامه.

ولد سيوان، وهو ابن مهاجرين إسبانيين، في لوسيرن وخاض 227 مباراة في الدوري السويسري بعد فترة قضاها في إسبانيا في ديبورتيفو لا كورونيا عندما كان شابا.

ويعتبر التواصل مصدر قوته، وبالإضافة إلى الألمانية والإسبانية، يتحدث سيوان بطلاقة الفرنسية والإنكليزية والإيطالية والبرتغالية.

