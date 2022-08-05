بايرن يستهلّ حملة الدفاع عن لقبه بفوز كاسح على آينتراخت فرانكفورت

وتناوب على تسجيل أهداف بايرن يوزوا كيميش (5)، الفرنسي بنجامان بافار (11)، السنغالي ساديو مانيه (29)، جمال موسيالا (35 و83)، وسيرج غنابري (43)، فيما أحرز الفرنسي راندال كولو مواني هدف فرانكفورت الوحيد (64).

وكان التوقع أن لا تكون رحلة بايرن، حامل اللقب في المواسم العشرة الأخيرة، إلى فرانكفورت مفروشة بالورود، خصوصاً أن الأخير متوّج بلقب الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) في أيار/مايو الماضي وفاز على الفريق البافاري مرتين في آخر ثلاث مواجهات بينهما قبل مباراة الجمعة.

لكن مع نشاط لافت في سوق الانتقالات شهد تخليه مرغماً عن هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي واستبداله بالسنغالي ساديو مانيه، يبدو فريق المدرب الشاب يوليان ناغلسمان مرشحاً نارياً للاحتفاظ بلقب البوندسليغا.

ففضلاً عن ضمّ مانيه من ليفربول الإنكليزي، تعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس الإيطالي، في محاولة لتعويض هداف الدوري سبع مرات ليفاندوفسكي الذي أصرّ على الرحيل إلى برشلونة الإسباني بعدما كان رأس حربته القاتلة في العقد الماضي.

