بايرن يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي ويؤيد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال

وقال كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن في بيان رسمي: "لن يشارك بايرن في خطط تنظيم البطولة. نحن مقتنعون بأن الهيكل الحالي لكرة القدم يضمن أساسًا موثوقًا به. يرحب بايرن بإصلاحات دوري الأبطال لأننا نعتقد أنها الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها لتطوير كرة القدم الأوروبية. ستساهم تعديلات مرحلة المجموعات في زيادة الإثارة والتجربة العاطفية للمسابقة".

الرئيس التنفيذي للبايرن كارل هاينتس رومينيجيه يعلق على خطط تنظيم دوري السوبر الأوروبي.



🔗 https://t.co/WB9BQt7eyr pic.twitter.com/nhClckS0lM — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 19, 2021

وأضاف رومينيغه: "لا أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي سيحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا. يجب على جميع الأندية في أوروبا التضامن والعمل المشترك لضمان تفادي الآثار الناجمة عن انتشار الوباء بما يتماشى مع الإيرادات، ولجعل كرة القدم الأوروبية بأكملها أكثر عقلانية".

