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كرة القدم

بايرن يرفض المشاركة في دوري السوبر الأوروبي ويؤيد الصيغة الجديدة لدوري الأبطال

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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني رفضه المشاركة في دوري السوبر الأوروبي مضيفاً أنه يؤيد الصيغة الجديدة لدوري أبطال أوروبا.

AFP

وقال كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لبايرن في بيان رسمي: "لن يشارك بايرن في خطط تنظيم البطولة. نحن مقتنعون بأن الهيكل الحالي لكرة القدم يضمن أساسًا موثوقًا به. يرحب بايرن بإصلاحات دوري الأبطال لأننا نعتقد أنها الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها لتطوير كرة القدم الأوروبية. ستساهم تعديلات مرحلة المجموعات في زيادة الإثارة والتجربة العاطفية للمسابقة".    

 

وأضاف رومينيغه: "لا أعتقد أن دوري السوبر الأوروبي سيحل المشاكل المالية التي تعاني منها الأندية الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا. يجب على جميع الأندية في أوروبا التضامن والعمل المشترك لضمان تفادي الآثار الناجمة عن انتشار الوباء بما يتماشى مع الإيرادات، ولجعل كرة القدم الأوروبية بأكملها أكثر عقلانية".
 

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